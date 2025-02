Mono genera un apagón general en Sri Lanka. Pareciera ser parte de una broma o una manera de inculpar a alguien por el incidente, pero todo indicaría que aquellos animales fueron los responsables de un apagón masivo.

“Un mono entró en contacto con nuestro transformador de red, provocando un desequilibrio en el sistema”, dijo al momento del hecho el ministro de Energía del país, Kumara Jayakody, según informa BBC.

La intrusión de los animales en una central eléctrica, habría ocurrido al sur de Colombo, la capital del país, durante la jornada del recién pasado domingo.

El corte de energía comenzó cerca de las 11:00 de la mañana (hora local) y tres horas posteriores no había sido reparado por completo, lo que obligó a muchas personas depender de generadores.

De acuerdo a lo que detalla el medio, las autoridades dieron prioridad a lugares críticos como los hospitales y plantas purificadoras de agua.

Tras el hecho, personas en redes sociales criticaron a las autoridades y se burlaron del incidente provocado por lo que parecía ser una pelea de monos, detalla ABC.

“Un mono rebelde dejó sin electricidad a toda la red eléctrica de Sri Lanka tras provocar un fallo total en una subestación de Colombo”, escribió el usuario de X Mario Nawfal.

“Un mono = caos total. ¿Es hora de repensar la infraestructura?“, añadió.

“Sri Lanka ha probado ser un caso de monos en el pasado”, escribió otro usuario tras relacionar el desastre con tradiciones antiguas sobre dioses.

“Sólo en Sri Lanka un grupo de monos peleando dentro de una central eléctrica puede causar un apagón en toda la isla”, escribió Jamila Husain, redactora jefe del periódico local Daily Mirror.

Only in Sri Lanka can a group of monkeys 🐒 fighting inside a power station cause an islandwide power outage 🙄

— Jamila Husain (@Jamz5251) February 9, 2025