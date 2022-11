Medios en Reino Unido han dado cuenta de una situación que se ha notificado desde la isla de Jersey, donde palomas y otras aves están enfermando de un extraño virus que ha afectado su sistema físico y neurológico, incluso las han llamado ‘aves zombie’.

De acuerdo a lo que notificó Mirror, la situación no sería nueva en ese país y respondería a un virus denominado como paramixovirus PPMV, o ‘Enfermedad de Newcastle’.

Videos han sido expuestos en redes sociales y muestran a las palomas con sus cuellos dislocados, dando vueltas en círculo e imposibilitadas de volar.

Hasta ahora quienes han dado cuenta de los efectos son parte del Refugio de Animales de la isla de Jersey, quienes aseguran que la situación va en aumento.

“Ha habido un aumento en el número de palomas en tierra que ingresan al Refugio de Animales en las últimas semanas, muchas de las cuales han mostrado signos neurológicos como cuello torcido, dar vueltas o no poder pararse”, expresaron.

They putting the zombie pigeons on us pic.twitter.com/TbDvZFGfNp

“Todos estos son signos del paramixovirus de las palomas, una enfermedad viral invariablemente mortal que puede afectar a las palomas y las aves de corral. Ahí se conoce como enfermedad de Newcastle”, añadieron.

“Además de mostrar síntomas neurológicos, las aves afectadas suelen estar delgadas y tener heces verdes. A veces también tendrán lesiones como resultado de no poder mantener el equilibrio o volar bien”, complementaron.

“Es una enfermedad de notificación obligatoria en aves en cautiverio, lo que significa que los casos sospechosos deben informarse a las autoridades, pero no en aves silvestres”, concluyeron.

De acuerdo al Instituto del Cáncer en España, esta enfermedad no es mortal en humanos, causando síntomas como gripe, conjuntivitis (infección de los ojos) y laringitis.

♦️Zombie 🧟‍♂️ pigeons : A fatal viral disease has turned pigeons in the UK's Jersey into zombie-like creatures, causing them to develop twisted necks and walk around in circles. pic.twitter.com/Di1TsnEwP7

