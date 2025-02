Este domingo 2 de febrero se celebrará la 67° edición de los Premios Grammy en la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos, ¿sabes dónde y a qué hora verlos en vivo en Chile por televisión o por streaming y quiénes son todos los artistas nominados?

En esta oportunidad, la ceremonia también tendrá un componente benéfico, ya que se recaudarán fondos para los afectados por los recientes incendios forestales en Los Ángeles y se rendirá homenaje a los bomberos y rescatistas que han trabajado durante estas emergencias.

Vale destacar que, por quinto año consecutivo, a ceremonia de los Premios Grammy será presentada por Trevor Noah, un cómico, escritor, productor, comentarista político, actor y presentador de televisión sudafricano.

¿Cuándo y a qué hora son los Premios Grammy?

Para la edición de este 2025, Beyoncé lidera la lista de nominaciones con 11 candidaturas, elevando su total histórico a 99. Por su parte, Taylor Swift hizo historia al convertirse en la primera artista femenina en ser nominada siete veces al Álbum del Año.

En concreto, la ceremonia de los Grammy 2025 está programada para este domingo 2 de febrero, en el Arena Crypto.com de Los Ángeles, California, a las 22:00 horas de Chile, y contará con la presentación en vivo de los siguientes artistas:

Shakira

Billie Eilish

Sabrina Carpenter

Teddy Swins

Benson Boone

Chappell Roan

Charli XCX

Raye

Benson Boone

Doecii

St Vincent

Sheryl Crow

Stevie Wonder

Lainey Wilson

John Legend

Janelle Monáe

Brad Peisly

Brittany Howard

Chris Martin

Cynthia Erivo

Herbie Hancock

Jacob Collier

Previo a la ceremonia, se realizará la tradicional Alfombra Roja, que está programada para las 21:00 horas de nuestro país.

¿Dónde ver en vivo la ceremonia por TV y streaming?

Quienes quieran ver en vivo la ceremonia de entrega de los Premios Grammy 2025 pueden hacerlo por medio de la televisión a través del canal de cableoperador TNT.

En tanto, si lo que buscas es ver el evento de manera online, debes saber que la puedes sintonizar mediante la plataforma de streaming MAX (ex HBO Max). De igual modo, en ciertos países de América Latina, será transmitido por Paramount+.

Revisa aquí todos los nominados a los Premios Grammy 2025

Álbum del Año

New Blue Sun – André 3000

Cowboy Carter – Beyoncé

Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter

Brat – Charli XCX

Djesse Vol. 4 – Jacob Collier

Hit Me Hard and Soft – Billie Eilish

The Rise and Fall of a Midwest Princess – Chappell Roan

The Tortured Poets Department – Taylor Swift

Grabación del Año

Now and Then – The Beatles

Texas Hold ‘Em – Beyoncé

Espresso – Sabrina Carpenter

360 – Charli XCX

Birds of a Feather – Billie Eilish

Not Like Us – Kendrick Lamar

Good Luck, Babe! – Chappell Roan

Fortnight – Taylor Swift Ft. Post Malone

Canción del Año

A Bar Song (Tipsy) – Shaboozey

Birds of a Feather – Billie Eilish

Die With a Smile – Lady Gaga & Bruno Mars

Fortnight – Taylor Swift Featuring Post Malone

Good Luck, Babe! – Chappell Roan

Not Like Us – Kendrick Lamar

Please Please Please – Sabrina Carpenter

Texas Hold ‘Em – Beyoncé

Mejor Artista nuevo

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

RAYE

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Mejor álbum pop vocal

Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter

Hit Me Hard and Soft – Billie Eilish

Eternal Sunshine – Ariana Grande

The Rise and Fall of a Midwest Princess – Chappell Roan

The Tortured Poets Department – Taylor Swift

Mejor interpretación de dúo/grupo pop

Us. – Gracie Abrams featuring Taylor Swift

Levii’s Jeans – Beyoncé featuring Post Malone

Guess – Charli xcx and Billie Eilish

the boy is mine – Ariana Grande, Brandy and Monica

Die With A Smile – Lady Gaga and Bruno Mars

Mejor interpretación pop solista

Bodyguard – Beyoncé

Espresso – Sabrina Carpenter

Apple – Charli xcx

Birds of a Feather – Billie Eilish

Good Luck, Babe! – Chappell Roan

Mejor álbum R&B

11:11 (Deluxe) – Chris Brown

Vantablack – Lalah Hathaway

Revenge – Muni Long

Algorithm – Lucky Daye

Coming Home – Usher

Mejor interpretación R&B

Guidance – Jhené Aiko

Residuals – Chris Brown

Here We Go (Uh Oh) – Coco Jones

Made For Me (Live On BET) – Muni Long

Saturn – SZA

Mejor Álbum Latino Tropical

Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional), de Tony y Mimy Succar

Muevense, de Marc Anthony

Radio Güira, de Juan Luis Guerra

Bailar, de Sheila E.

Vacilón Santiaguero, de Kiki Valera

Mejor interpretación de música global

Raat Ki Rani – Arooj Aftab

A Rock Somewhere – Jacob Collier con Anoushka Shankar y Varijashree Venugopal

Rise – Rocky Dawuni

Bemba Colorá – Sheila E. con Gloria Estefan y Mimy Succar

Sunlight To My Soul – Angélique Kidjo con Soweto Gospel Choir

Kashira – Masa Takumi con Ron Korb, Noshir Mody y Dale Edward Chung

Mejor interpretación Música Alternativa

Neon Pill – Cage the Elephant

Song of the Lake – Nick Cave & the Bad Seeds

Starburster – Fontaines D.C.

Bye Bye – Kim Gordon

Flea – St. Vincent

Mejor álbum rock

Happiness Bastards – The Black Crowes

Romance – Fontaines D.C.

Saviors – Green Day

TANGK – Idles

Dark Matter – Pearl Jam

Hackney Diamonds – The Rolling Stones

No Name – Jack White

Mejor grabación dance pop

Make You Mine – Madison Beer

Von Dutch – Charli XCX

L’Amour de Ma Vie [Over Now Extended Edit] – Billie Eilish

Yes, And? – Ariana Grande

Got Me Started – Troye Sivan

Mejor álbum dance/electrónica

Brat – Charli XCX

Three – Four Tet

Hyperdrama – Justice

Timeless – Kaytranada

Telos – Zedd

Mejor interpretación rock

Now and Then – The Beatles

Beautiful People (Stay High) – The Black Keys

The American Dream Is Killing Me – Green Day

Gift Horse – Idles

Dark Matter – Pearl Jam

Broken Man – St. Vincent

Mejor canción rock

Beautiful People (Stay High) – The Black Keys

Broken Man – St. Vincent

Dark Matter – Pearl Jam

Dilemma – Green Day

Gift Horse – Idles

Mejor interpretación rap

Enough (Miami) – Cardi B

When the Sun Shines Again – Common & Pete Rock Featuring Posdnuos

Nissan Altima – Doechii

Houdini – Eminem

Like That – Future & Metro Boomin Featuring Kendrick Lamar

Yeah Glo! – GloRilla

Not Like Us – Kendrick Lamar

Mejor Álbum de Reggae

Take It Easy – Collie Buddz

Party With Me – Vybz Kartel

Never Gets Late Here – Shenseea

Bob Marley: One Love – Music Inspired By The Film (Deluxe) – Various Artists

Evolution – The Wailers

Mejor álbum rap

Might Delete Later – J. Cole

The Auditorium, Vol. 1 – Common & Pete Rock

Alligator Bites Never Heal – Doechii

The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce) – Eminem

We Don’t Trust You – Future & Metro Boomin

Mejor canción rap

Asteroids – Rapsody Featuring Hit-Boy

Carnival – Kanye West y Ty Dolla $Ign featuring Rich The Kid y Playboi Carti)

Like That – Future y Metro Boomin ft Kendrick Lamar

Not Like Us – Kendrick Lamar

Yeah Glo! – GloRilla

Mejor interpretación country solista

16 Carriages – Beyoncé

I Am Not Okay – Jelly Roll

The Architect – Kacey Musgraves

A Bar Song (Tipsy) – Shaboozey

It Takes A Woman – Chris Stapleton

Mejor interpretación country dúo o grupo

Cowboys Cry Too – Kelsea Ballerini With Noah Kahan

II Most Wanted – Beyoncé ft Miley Cyrus

Break Mine – Brothers Osborne

Bigger Houses – Dan + Shay

I Had Some Help – Post Malone ft Morgan Wallen

Mejor canción country

The Architect – Kacey Musgraves

A Bar Song (Tipsy) – Shaboozey

I Am Not Okay – Jelly Roll

I Had Some Help – Post Malone ft Morgan Wallen

Texas Hold ‘Em – Beyoncé

Mejor álbum country

Cowboy Carter – Beyoncé

F-1 Trillion – Post Malone

Deeper Well – Kacey Musgraves

Higher – Chris Stapleton

Whirlwind – Lainey Wilson

Mejor álbum latin pop

Funk Generation – Anitta

El Viaje – Luis Fonsi

GARCÍA – Kany García

Las Mujeres Ya No Lloran – Shakira

ORQUÍDEAS – Kali Uchis

Mejor álbum de música urbana