Los Premios Oscar 2024, anunciados para el 10 de marzo, prometen ser una noche cargada de emoción y sorpresa, ¿pero dónde se pueden ver las películas y producciones que están nominadas, tanto en el cine como en plataformas de streaming?

El evento, que reunirá a las estrellas más grandes en el Dolby Theatre de Hollywood, será transmitido desde las 19:00 horas por los canales TNT y CNN Chile y por Max (ex HBO Max).

¿Cuáles son las películas nominadas a los Oscar 2024?

Cabe consignar que la película Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan, consiguió un total de 13 nominaciones. Le sigue de cerca Poor Things, la comedia oscura del director griego Yorgos Lanthimos, con 11 candidaturas.

Otras cintas con múltiples nominaciones incluyen Killers of the Flower Moon, el drama criminal dirigido por el maestro Martin Scorsese, con 10 nominaciones; y Barbie, la película de Greta Gerwig inspirada en la famosa muñeca, con 8 nominaciones.

Completan la lista de nominadas a los Premios Oscar 2024 a mejor película: Maestro (Bradley Cooper), American Fiction (Cord Jefferson), Anatomy of a Fall (Justine Triet), The Holdovers (Alexander Payne), Past Lives (Celine Song) y The Zone of Interest (Jonathan Glazer).

¿Dónde ver las nominadas las películas nominadas a los Premios Oscar 2024?

Con la temporada de premios en pleno apogeo, las cintas de la categoría mejor película están generando un gran interés entre los cinéfilos de todo el mundo.

Si te estás preguntando dónde puedes ver estas películas nominadas a los Premios Oscar 2024, no te preocupes. A continuación, te ofrecemos una guía sobre dónde encontrarlas en las principales plataformas de streaming.

American Fiction

Basada en la novela Erasure de 2001 de Percival Everett, la película dirigida por Cord Jefferson sigue la historia de un novelista y profesor frustrado que, como acto de despecho, escribe en broma un libro “negro” cargado de estereotipos.

American Fiction se encuentra disponible en Amazon Prime.

Anatomy of a Fall

La película, dirigida por Justine Triet, se centra en Sandra, una escritora alemana que reside con su esposo Samuel y su hijo Daniel, quien es ciego. Cuando su pareja fallece en circunstancias misteriosas, las investigaciones no logran determinar si se trata de un homicidio o un suicidio.

“Anatomía de Una Caída” se encuentra disponible en cines.

Barbie

La película, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie, sigue la historia de Barbie, quien abandona Barbieland al no sentirse una muñeca perfecta. Su viaje hacia el mundo humano se convierte en la búsqueda de la verdadera felicidad.

Barbie está disponible en MAX (ex HBO Max).

The Holdovers

La película, dirigida por Alexander Payne, sigue a un antipático profesor de un internado, obligado a pasar las vacaciones de Navidad con un grupo de estudiantes. Durante este tiempo, desarrolla un vínculo poco probable con un astuto alborotador y la jefa de cocina del internado.

The Holdovers está disponible en cines.

Killers of the Flower Moon

La película de Martin Scorsese narra la historia de los miembros de la tribu de nativos americanos del condado de Osage, en Oklahoma, quienes son asesinados tras el descubrimiento de petróleo en sus tierras durante la década de 1920.

“Killers of the Flowe Moon” está disponible en Apple TV.

Maestro

La trama de la película se centra en el apasionado pero complejo y tumultuoso romance entre el director de orquesta Leonard Bernstein y la actriz Felicia Montealegre. Bradley Cooper dirige, escribe y protagoniza esta producción.

“Maestro” está disponible en Netflix.

Oppenheimer

Dirigida por Christopher Nolan, esta película es la gran favorita en los Premios Oscar 2024. La trama sigue al físico J. Robert Oppenheimer, designado durante la Segunda Guerra Mundial para liderar el Proyecto Manhattan, cuyo objetivo es fabricar la primera bomba atómica.

“Oppenheimer” está disponible en Amazon Prime y Apple TV+.

Past Lives

Dirigida por Celine Song, la película narra la historia de Nora y Hae Sung, dos amigos de la infancia con una fuerte conexión que se separan cuando la familia de ella emigra desde Corea del Sur a Canadá. Muchos años después, pasan juntos una semana que los enfrenta al amor y el destino.

“Past Lives” está disponible solo en cines.

Poor Things

La película dirigida por Yorgos Lanthimos y protagonizada por Emma Stone narra la increíble historia de Bella Baxter, una joven devuelta a la vida por el brillante y poco ortodoxo científico, el doctor Godwin Baxter, interpretado por Willem Dafoe.

Poor Things está disponible solo en cines.

The Zone of Interest

La película de Jonathan Glazer se centra en el comandante de Auschwitz Rudolf Höss y su esposa Hedwig mientras se esfuerzan por construir una vida de ensueño para su familia en una casa con jardín cerca del campo. Está protagonizada por Christian Friedel y Sandra Hüller.

“The Zone of Interest” está disponible en cines.

