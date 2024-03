Los estudios de cine de Hollywood datan de hace 100 años, a inicios de los años 20. No pasó mucho tiempo hasta que, en 1929, se llevara a cabo la primera ceremonia de premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés), entidad fundada solo un par de años antes por el presidente de la Metro Goldwyn Mayer.

Originalmente, a las estatuillas entregadas para premiar la excelencia en logros cinematográficos se les llamaba simplemente “El trofeo dorado” o “La estatuilla al mérito”. Según consigna el sitio web de la AMPAS, este representa las cinco ramas originales de la Academia, actores, directores, productores, técnicos y escritores.

Seguramente muchos habrán imaginado que Oscar sería algún tipo de prócer de las artes visuales, del cine o la escritura de guiones. Sin embargo, la realidad es mucho menos glamorosa.

Lo cierto es que existen muchas teorías diferentes sobre el origen del nombre de los prestigiosos premios de la Academia.

Una de ellas sostiene que fue a inicios de los años 30 cuando Margaret Herrick, bibliotecaria de la AMPAS, hizo una observación sobre el parecido de las estatuillas con uno de sus familiares.

“¡Me recuerda a mi tío Oscar!”, exclamó Herrick.

Otra versión similar sostiene que fue, Eleanor Lilleberg, secretaria ejecutiva de Louis B. Mayer, de Metro Goldwyn Mayer, quien exclamó que la estatuilla «¡se parece al rey Óscar II!».

Otra teoría apunta a la columnista, Sidney Skolsky, quien utilizó el nombre Oscar dentro de una columna donde se refería al premio recibido por Katharine Hepburn como Mejor Actriz.

La actriz Bette Davis también aseguró en su momento que fue ella quien llamó así a los premios en honor a su esposo, Oscar Nelson.

Fue recién en 1938 cuando la Academia adoptó el nombre y lo oficializó dentro de la ceremonia. Así, la estatuilla pasó a llamarse Oscar, al igual que la premiación misma.

