La cantautora norteamericana, Taylor Swift, anunció este miércoles en la noche que la película de su concierto, The Eras Tour (Taylor’s Version), estará disponible para disfrutar en streaming dentro de muy poco. Este anuncio llega solo unos días después de que la cantante revelara la llegada de su álbum de estudio N.º 11, llamado The Tortured Poets Department.

En concreto, será Diseny Plus quien albergará el aclamado filme de la actuación de Swift en el SoFi Stadium de Los Ángeles. La fecha de estreno mundial será el 15 de marzo, por lo que queda un poco más de un mes de espera.

A diferencia de otros países, la película no estuvo disponible para arrendar o comprar durante los últimos meses. Por lo que los fans chilenos de la artista podrán ver por primera vez las presentaciones de “Long Live”, “Wildest Dreams” y “The Archer”.

No solo eso, sino que Swift anunció que, por primera vez, se transmitirá el concierto en su totalidad, incluyendo todas las canciones que no aparicieron en cine, incluyendo “Cardigan”, y la aparición sorpresa de 4 canciones extra en acústico.

Los fans especulan que se trata de las canciones que cantó durante las noches de concierto en Los Ángeles. En ese caso, estas serían “Maroon”, “I Can See You”, “Death By A Thousand Cuts” y “You Are In Love”, además de las ya conocidas “Our Song” y “You’re On Your Own, Kid”.

La experiencia cinematográfica histórica de la artista ganadora de 14 premios Grammy®, The Eras Tour (Taylor’s Version), dirigida por Sam Wrench, recaudó más de 260 millones de dólares en todo el mundo en la taquilla global, convirtiéndose en la película de concierto más vendida de todos los tiempos.

Al hacer el anuncio, el CEO de Disney, Bob Iger, dijo: “‘The Eras Tour’ ha sido un verdadero fenómeno que ha emocionado y sigue emocionando a fans de todo el mundo, y estamos muy emocionados de llevar este electrizante concierto al público esté donde esté, en exclusiva en Disney+.”