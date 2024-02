Taylor Swift y su jet privado han estado en palestra durante el último tiempo luego de que se conociera que la artista genera una importante huella de carbono (contaminación) cada vez que utiliza este medio de transporte. Ahora, sus abogados advirtieron posibles medidas legales contra un joven que está rastreando el avión.

Se trata de Jack Sweeney, que también fue amenazado recientemente por Elon Musk, cuyo jet privado estuvo siendo rastreado por el universitario, quien además publica estos datos en redes sociales.

De acuerdo con CNN, Sweeney confirmó que recibió una carta de cese y desistimiento del equipo legal de Swift, a raíz de la información de sus vuelos que él hace pública.

El escrito, firmado por Katie Morrone, abogada principal de la cantante, acusa un “comportamiento de acoso y hostigamiento, incluida la publicación sistemática en las redes sociales de información precisa y en tiempo real sobre la ubicación y el futuro paradero de nuestro cliente”.

Asimismo, declaran que los actos de Sweeney son “una amenaza inminente para la seguridad y el bienestar” de Taylor Swift, que podría escalar a un “asunto de vida o muerte”, puesto que la artista ha sido acosada por personas que quieren hacerle daño desde los inicios de su carrera.

La carta plantea que si Jack Sweeney no detiene estos rastreos, “ella no tendrá más remedio que perseguir todos y cada uno de los recursos legales a su disposición”.

El joven por su parte, declaró a CNN que su intención no era hacer daño a Swift, y que más bien se dedica a compartir “información pública”. Otros millonarios que también han sido rastreados por Sweeney son, por ejemplo, Mark Zuckerberg y Bill Gates.

Por otro lado, Elon Musk salió a defender a la artista y dijo que tenía razón al estar preocupada por su seguridad: “Sweeney es un ser humano horrible”, escribió en X (Twitter).

Sweeney is an awful human being.

Taylor Swift is right to be concerned.

— Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2024