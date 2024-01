Carabineros de Chile se encuentra en búsqueda de nuevos trabajadores civiles, por lo que publicaron un listado de ofertas para diferentes puestos laborales que van desde abogados, ingenieros, informáticos, educadores y más.

Los sueldos a pagar son variados, pero según detallan van desde los $550 mil hasta casi los $4.00.000 brutos. Eso sí, para postular se debe cumplir con ciertos requisitos mínimos. Entérate aquí cómo y dónde hacerlo.

De acuerdo a Carabineros, se encuentran en la búsqueda de la incorporación de personal calificado que permitan potenciar las diversas áreas institucionales, con el propósito de integrarse y garantizar el trabajo en equipo.

Para cada oferta de trabajo existe una exigencia específica relativa a la formación y experiencia del puesto. Sin embargo, para postular, cada persona debe como mínimo:

• Ser chileno/a.

• Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento, si procede (hombres).

• Poseer salud física y psíquica compatible con las funciones a desempeñar.

• Acreditar su especialidad, conocimientos o preparación idónea al cargo a que postula.

• No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una

calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones.

• No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por crimen o simple delito.

• El candidato seleccionado al cargo y familiares directos, no podrán poseer

Antecedentes Policiales y/o Penales.