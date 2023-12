Hace unos días, el portal especializado en libros llamado “Goodreads” publicó la lista de los ganadores para los Goodreads Choice Awards, “los únicos premios literarios importantes decididos por los lectores”, aseguran.

La premiación comprende diferentes categorías, entre ellas ficción, ficción histórica, thriller, romance, fantasía, “romantasía” (una mezcla entre romance y fantasía), ciencia ficción, horror, autobiografía, entre muchos más.

En esta oportunidad, revisaremos las novelas mejor valoradas por los lectores.

Las mejores novelas de Thriller, Horror y Ciencia Ficción del 2023

En la categoría de Horror, “Holly” de Stephen King fue el libro mejor valorado del 2023. La historia cuenta nuevamente con la participación de Holly Gibney como protagonista, personaje que apareció por primera vez en la novela “Mr. Mercedes” del mismo autor.

En la categoría de Ciencia Ficción, el libro ganador fue “In the Lives of Puppets” por T.J. Klune. Si bien el libro aún no se encuentra disponible en español otras obras del mismo autor sí lo están, entre ellos “La casa en el mar más azul”.

Un Thriller que sacó aplausos este año fue “The Housemaid’s Secret” de Freida McFadden. La historia sigue a una mujer que se encontró trabajo limpiando y cocinando en la casa de los Garrick. De pronto empieza a notar señales perturbadoras, y cuando decide explorar más, descubre un secreto impactante.

Los mejores libros de Ficción Histórica, Romantasy y Novela Juvenil del 2023

El “Romantasy” es un género que combina el romance con la fantasía. Este año, “Alas de sangre” de Rebecca Yarros se consagró como una de las mejores novelas del 2023 en esta categoría. Se trata de una novela ambientada en un mundo donde los dragones son los protagonistas.

Cuando se trata de ficción histórica, “Las mujeres Weyward” de Emilia Hart se coronó como el libro mejor valorado de esta categoría en 2023. Se trata de la novela debut de la autora, la cual está ambientada en la Segunda Guerra Mundial.

Por último, en el mundo de las novelas juveniles, el libro que conquistó los corazones de sus lectores fue “Jaque Mate al Amor”, de Ali Hazelwood. Dentro de los éxitos de esta autora se encuentran además “La hipótesis del amor” y “Love, Theoretically”.