La industria de la televisión pasó por altos y bajos durante este 2023. El remezón de la huelga de actores y guionistas impactó profundo en los proyectos y marcó un precedente en Hollywood, sobre los derechos de los trabajadores de la industria.

A lo anterior se suma la fuerte competencia entre las plataformas de streaming, las que también sufrieron cambios y, no solo eso, anunciaron (algunas, no todas) la modificación de sus tarifas.

Pero no todo ha sido malo este 2023. Pese a todo lo que envuelve a las series y programas de televisión, algunos marcaron la pauta en su calidad de contenido, al punto de que muchos son candidatos seguros para la temporada de premiación.

Ya terminando este movido año, la revista TIME realizó un listado con los mejores 10 programas de televisión de este 2023, el que está marcado por proyectos que vienen de plataformas de streaming, las que ya se posicionaron como grandes cajas productoras, poniendo un pie encima de los canales de cable.

El listado completo es el siguiente:

10.- Poker Face (Peacock)

La serie de Rian Johnson es protagonizada por Natasha Lyonne, la misma de American Pie y Orange is the New Black, quien interpreta a Charlie Cale, una investigadora que recorre diversas partes del país, y en sus paradas debe resolver crímenes y hechos que van más allá de lo curioso.

Poker Face cuenta también con la participación Chloë Sevigny, Nick Nolte, Hong Chau, Judith Light y Tim Meadows. Son 10 capítulos y ya se confirmó una segunda temporada.

9.- The Other Two (MAX)

Un joven de 13 años se convierte en el siguiente Justin Bieber, mientras que sus dos hermanos mayores deben luchar con su éxito y posicionarse en la industria de la fama con carreras venidas a menos. Case Walker, Drew Tarver, Heléne Yorke, Ken Marino y la destacada Molly Shannon fueron parte de este proyecto que comenzó en 2019 y terminó este 2023, con una inteligente tercera temporada que se posicionó por sobre las otras dos.

8.- Dead Ringers (Amazon)

Dead Ringers es una adaptación del clásico de terror de 1988 de David Cronenberg, interpretado por Jeremy Irons. En esta oportunidad es Rachel Weisz la encargada de interpretar a las gemelas. La serie, un thriller psicológico con tintes de comedia negra, es capaz de acaparar la atención del público con giros que sorprenden en cada episodio.

7.- Telemarketers (HBO)

Esta serie documental destapa el fraude detrás de una empresa de telemarketing en Estados Unidos, luego que dos amigos documentaran lo que ocurría en una empresa de Nueva Jersey. En tres episodios se intenta denunciar uno de los mayores entramados de estafa de telemarketing de dicho país.

6.- The Curse (Showtime)

Con el mejor estilo de Vívala o Véndala, o Hermanos a la Obra, la oscarizada Emma Stone, Nathan Fielder y Benny Sadfie interpretan a un joven matrimonio que intenta posicionar su proyecto inmobiliario ecológico. Mientras buscan mantener su relación a flote, se enfrentan a una serie de dilemas éticos y morales que ponen en peligro su continuidad.

5.- BEEF (Netflix)

Steven Yeun vuelve a las series con esta comedia dramática que, pese a tener un fuerte contenido de actores asiáticos, en sí no trata de la identidad, sino sobre la lucha por la desigualdad, estereotipos y expectativas. Su traducción en español, “Bronca”, le hace honor a la trama que está disponible en Netflix.

4.- Rain Dogs (HBO)

Una madre soltera que intenta darle un mejor futuro a su hija, es desalojada de su departamento en medio de una serie de vicisitudes. La trama, enfocada en esas familias dispares que se van formando de a poco con una mezcla de personajes que impactan en la vida de los protagonistas, logra atrapar a la audiencia con su humor negro y crudo.

3.- I’m a Virgo (Amazon)

Esta es una serie fantástica enfocada en un joven negro de cuatro metros. El racismo es parte de la trama de este programa, pero enfocado desde otra faceta. Parece una amenaza y lo consideran como tal, sin embargo, es simplemente un adolescente que quiere vivir su vida como cualquier otro.

Succession (HBO) v/s Reservation Dogs (FX)

Pese a los esfuerzos, TIME no logró decidirse cuál se debe llevar el primer lugar. Por su parte, Succession no necesita mayor introducción. La serie protagonizada por Brian Cox se ha convertido en uno de los mayores éxitos de HBO y va de seguro a competir como la mejor del 2023.

Reservation Dogs se convirtió en toda una sorpresa. Con un reparto y equipo principalmente de nativos americanos, cuenta la historia de un grupo de adolescentes que se ven envueltos en una comedia negra con tintes de rituales, violencia y la necesidad por querer explorar el mundo, pero no siempre bajo las mejores decisiones.

En nuestro caso, Succession se lleva el primer lugar de la lista.

El listado de las mejores series del 2023 según The New York Times

Pero la revista TIME no fue la única que realizó su lista. El The New York Times también entregó sus mejores series de este 2023.

Pese a que cuenta con gran parte del listado anterior, suma a otras como The Bear, South Side y The Last of Us.

El listado es el siguiente: