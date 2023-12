Expectación causó el anunció del concierto en Chile de la banda británica, Placebo, sin embargo, algunos usaron las redes sociales para poner en duda el éxito de la venta de entradas por el posible setlist que podrían presentar.

Específicamente fue en X (ex Twitter), donde recalcaron que el grupo viene a promocionar su octavo álbum ‘Never Let Me Go’, con los temas principales: “Surrounded By Spies”, “Try Better Next Time”, “Happy Birthday In The Sky” y más.

Posible setlist de Placebo en Chile

El próximo 20 de marzo, Placebo pisará el escenario del Movistar Arena, para dar un nuevo concierto en Chile, a 10 años de su último show.

“Pero el setlist de Placebo son 3 canciones antiguas y el resto todo nuevo”, o “antes de que perdamos la cabeza por placebo recordemos que su setlist tiene OCHO canciones del disco nuevo”, son solo algunos de los comentarios respecto a las canciones que tocarían en su presentación.

Así, mucho piden oir otros temas como “The Bitter End”, “Every Me and Every You” o “Without You I’m Nothing”.

En ese sentido, estas son las canciones y orden que han repetido en sus últimas presentaciones de agosto, en solitario y festivales de Europa, de acuerdo al sitio Setlists.fm

1. Forever Chemicals

2. Beautiful James

3. Scene of the Crime

4. Hugz

5. Happy Birthday in the Sky

6. Bionic

7. Surrounded by Spies

8. Sad White Reggae

9. Try Better Next Time

10. Too Many Friends

11. Went Missing

12. For What It’s Worth

13. Slave to the Wage

14. Song to Say Goodbye

15. The Bitter End

16. Infra-red

17. Shout (Tears for Fears cover)

18. Running Up That Hill (A Deal With God) (Kate Bush cover)

Entradas para el concierto

Las entradas para el concierto de Placebo en Chile están disponibles desde este martes 5 de diciembre, poco después del anuncio de su regreso al país, con un descuento especial a modo de preventa.

Los tickets tienes un precio que va desde los $34.500 en los sectores de menos valor, hasta casi $110.000 y se pueden comprar por medio del sistema Puntoticket.