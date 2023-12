El DJ y productor neerlandés Martin Garrix anunció su regreso a Chile con una multitudinaria fecha que confirma su arraigo en el público local.

La cita quedó agendada en Movistar Arena para el próximo 2 de marzo de 2024, con entradas que se pondrán a la venta a partir de este 7 de diciembre a las 12:00 horas mediante el sistema PuntoTicket. Los precios de las entradas aún no están disponibles.

“In the Name of Love”, “Scared to be Lonely”, “Ocean” y “Animals” son algunos de los hits que se anuncian para la presentación, que caerá en el primer sábado de marzo.

“Este reencuentro promete ser un espectáculo con sonidos envolventes, luces y visuales deslumbrantes, y la conexión única que Garrix logra con sus seguidores”, detallan desde la organización mediante un comunicado.

Martin Garrix en Chile

Martin Garrix (1996) es uno de los DJ y productores más exitosos de la escena internacional. En su corta carrera, se ha presentado en algunos de los festivales más importantes del mundo.

En su catálogo, ha colaborado con estrellas como Dua Lipa, Khalid, Usher, Bebe Rexha, Macklemore y Bono y The Edge de U2, entre otros.

El evento contará con una zona de experiencias… con la participación de DJs nacionales, activaciones de marca, coctelería, beer garden y gastronomía de primer nivel, que se extenderá hasta el fin del concierto para que los asistentes tengan una experiencia completa”, agrega la descripción del evento