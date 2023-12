Billboard latino y Billboard en español se unieron para publicar su listado con las mejores 50 canciones de pop latino desde el año 2000 hasta hoy.

Si bien la selección pretende ser una recopilación de grabaciones pop, señala el portal web del medio especializado, incluye también canciones de género tropical, regional mexicano y reguetón “que tuvieron un impacto tan significativo que entraron en el ámbito de la cultura pop, independientemente del género”.

Daddy Yankee se llevó la corona, además, aparece nombrado en el listado en más de una ocasión gracias a sus colaboraciones con otros artistas.

Billboard, en su publicación, se anticipó al posible debate por su elección de canciones. “Aunque la definición de ‘pop’ puede discutirse interminablemente, lo que no se puede discutir es que ‘pop’ en la música significa popular“, justificó el sitio.

“Nos enfocamos en pistas perdurables, aquellas que suenan tan frescas y relevantes hoy como el día en que las escuchamos por primera vez. El resistir la prueba del tiempo importa”, añadieron desde el medio.

Otro criterio considerado por Billboard fue la inclusividad. “Aunque algunos artistas tienen múltiples obras maestras, para ampliar el alcance de nuestra lista y permitir que más artistas formen parte de ella, limitamos la representación a una canción por artista, con la excepción de colaboraciones clave”, como fue el caso de Daddy Yankee.

1. Luis Fonsi & Daddy Yankee, “Despacito” (2017)

2. Enrique Iglesias, Descemer Bueno & Gente de Zona, “Bailando” (2013)

3. Café Tacvba, “Eres” (2004)

4. Juan Gabriel, “Abrázame Muy Fuerte” (2001)

5. Son By Four, “A Puro Dolor” (2000)

6. Shakira, “Suerte” (“Whenever, Wherever”) (2001)

7. Daddy Yankee, “Gasolina” (2004)

8. Juanes, “La Camisa Negra” (2004)

9. Don Omar & Lucenzo, “Danza Kuduro” (2010)

10. Maná, “Labios Compartidos” (2006)

11. Celia Cruz & Mikey Perfecto, “La Negra Tiene Tumbao” (2001)

12. Eslabon Armado & Peso Pluma, “Ella Baila Sola” (2023)

13. J Balvin & Willy William, “Mi Gente” (2017)

14. Diego Torres, “Color Esperanza” (2001)

15. Yotuel, Gente de Zona, Decemer Bueno, Maykel Osorbo & El Funky, “Patria y Vida” (2022)

16. Karol G, “Provenza” (2022)

17. Marc Anthony, “Vivir Mi Vida” (2013)

18. Nicky Jam & Enrique Iglesias, “El Perdón” (2015)

19. Romeo Santos, “Propuesta Indecente” (2013)

20. Farruko, “Pepas” (2021)

21. Chayanne, “Y Tú Te Vas” (2002)

22. Calle 13, “Atrévete-Te-Te” (2005)

23. Cristian Castro, “Azul” (2001)

24. Wisin y Yandel, “Rakata” (2005)

25. Paulina Rubio, “Ni Una Sola Palabra” (2006)

26. Rauw Alejandro, “Todo De Ti” (2021)

27. Maluma, “Hawái” (2020)

28. Natalia Lafourcade, “Hasta La Raíz” (2015)

29. Pedro Capó, “Calma” (2018)

30. Chino y Nacho, “Mi Niña Bonita” (2010)

31. Gustavo Cerati, “Crimen” (2007)

32. Christian Nodal, “Adiós Amor” (2017)

33. Ricardo Arjona, “El Problema” (2002)

34. Julieta Venegas, “Andar Conmigo” (2003)

35. Ivy Queen, “Quiero Bailar” (2003)

36. Carlos Vives, “Volví a Nacer” (2012)

37. Alejandro Fernández, “Me Dediqué A Perderte” (2004)

38. Thalia, “No Me Enseñaste” (2002)

39. Juan Luis Guerra, “La Llave de Mi Corazón” (2007)

40. Jenni Rivera, “Parrandera, Rebelde y Atrevida” (2005)

41. Ozuna, “El Farsante” (2017)

42. Marco Antonio Solís, “O Me Voy o Te Vas” (2001)

43. Ricky Martin, “Tal Vez” (2003)

44. Bad Bunny, “Yo Perreo Sola” (2020)

45. Luis Enrique, “Yo No Sé Mañana” (2009)

46. Ariel Camacho y Los Plebes del Rancho, “Te Metiste” (2014)

47. Camilo, “Vida de Rico” (2020)

48. Alejandro Sanz, “No Es Lo Mismo” (2003)

49. Rosalía, “Malamente” (2018)

50. Manu Chao, “Me Gustas Tú” (2001)