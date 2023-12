La banda británica Placebo regresa a Chile a Movistar Arena el 20 de marzo del 2024, a presentar su octavo álbum ‘Never Let Me Go’, trabajo del cual se desprenden exitosamente varios sencillos como “Surrounded By Spies”, “Try Better Next Time”, “Happy Birthday In The Sky” y más.

Su mezcla de elementos rock, postpunk y gótico crean una experiencia sonora inquietante y liberadora, desatando una influencia que continúa resonando en quienes exploran los rincones más oscuros de la psique humana a través de la música.

Son los supervivientes del romanticismo de principios de siglo, con canciones como The Bitter End, Every Me and Every You o Without You I’m Nothing, que cautivó a David Bowie.

Placebo en Chile

Respecto a la venta de entradas, la preventa exclusiva para clientes Banco de Chile será el 5 de diciembre, desde las 12:00 horas.

Asimismo, la venta general se realizará el 7 de diciembre, también desde el mediodía.

La adquisición de tickets se llevará a cabo a través del portal Puntoticket. Adjuntamos el valor que estos tendrán.