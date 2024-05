Kevin Felgueras, periodista de “Buenos días a todos“, retomó sus funciones en el matinal de TVN tras haber estado varias semanas fuera por motivos de salud.

En concreto, el comunicador volvió al canal este jueves, siendo recibido por sus colegas María Luisa Godoy y Simón Oliveros, momento en el que explicó lo que le había sucedido realmente.

“Hace como tres semanas acá, estando al aire, estábamos conversando y Simón nos dice en algún momento que salimos del aire: ‘Kevin, estás arrastrando la lengua, ¿te duele la cabeza? Esto puede ser grave (…), anda a la enfermería’, y yo me lo tomé para la chacota”, comenzó relatando Kevin.

La complicación de salud de Kevin Felgueras

“Cinco minutos después me tocó presentar algo y me quedé en blanco. Diez años de periodista te permiten salir rápido de los bosques, y no pude salir del bosque ese día“, continuó Felgueras.

“Dos días después, y esto ustedes nunca lo supieron, estábamos acá (en el estudio), yo estaba leyendo un documento en la pantalla grande y no pude juntar las letras de una palabra. Esto pasó al aire, y era una palabra fácil (…), fueron cinco segundos en los que me quedé helado”, detalló el periodista.

Fue aquella última situación la que hizo que Kevin encendiera las alarmas, por lo que le contó a su esposa, quien lo mandó al médico inmediatamente.

Según el relato del profesional, el doctor que lo vio le dijo: “Te vas a urgencias de inmediato, porque todo lo que describes, al parecer, son tres episodios de TIA (Ataque Isquémico Transitorio)”, lo que “es como un mini accidente cerebrovascular”, explicó el reportero.

Tras visitar a un neurólogo y posterior a la activación del protocolo stroke, que “es un protocolo donde hay un serio riesgo de ACV, ese día me tuve que hacer una resonancia magnética al cerebro, me tuve que hacer una montonera de exámenes”, contó Felgueras.

Luego de varias revisiones médicas y exámenes, se descartaron una larga serie de cosas: “Está descartado que mi cerebro esté mal, un tumor, el corazón”, aclaró el profesional. Después de tres semanas, lamentablemente, Kevin retomó su vida “sin respuestas. No sé por qué pasó esto”, confesó.

A pesar de no haber encontrado una respuesta a lo que le sucedió, el periodista consideró necesario e importante contar su historia para que la gente ponga atención a su cuerpo: “El cuerpo siempre avisa”, sentenció.