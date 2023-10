La serie The Crown se encuentra en el tramo final de su historia, creada por Peter Morgan, se convirtió en un gran éxito desde su estreno en 2016.

Interpretada por Claire Foy, Olivia Colman y ahora por Imelda Staunton, la vida de la Reina Isabel recreada de forma mordaz y detallista anunció la fecha de estreno de su último ciclo.

El punto final tendrá como eje principal los acontecimientos ocurridos desde 1997 hasta 2005, teniendo la administración de Tony Blair (Berie Carvel) como telón de fondo.

Así mismo,los capítulos de la sexta temporada serán protagonizados por el romance entre la princesa Diana y Dodi Fayed, quienes fallecieron en un accidente ocurrido el 31 de agosto de 1997 en el túnel del puente Pont de l’Alma, en París.

Mientras tanto, la ficción retomará la vida del príncipe Guillermo, luego de integrarse al Eton College tras la muerte de Lady Di.

También los espectadores podrán ver la boda de Carlos y Camila y el surgimiento del amor entre los futuros monarcas Guillermo y Kate Middleton.

Cabe mencionar que la ficción estrenará sus episodios finales en dos partes. La primera será lanzada el próximo 16 de noviembre.

Sin embargo, para ver la segunda parte se estrenará el 14 de diciembre.

The Crown cuenta con varios premios, 15 nominaciones a los BAFTA, 10 a los Globos de Oro, 4 Globos de Oro y 69 nominaciones a los Emmy,ganando 21 galardones a lo largo de sus temporadas.

New images reveal key details about Princess Diana in the final season of #TheCrown #THRNews pic.twitter.com/OrUIcD37wW

— The Hollywood Reporter (@THR) October 18, 2023