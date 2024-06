Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Cyber Day 2024 en Chile atrajo a miles de clientes que realizaron compras por Internet, otorgándoles el derecho a solicitar el retracto dentro de los 10 días posteriores a la recepción del producto. Este derecho se aplica tanto a compras en línea como presenciales, siempre y cuando el consumidor no haya tenido acceso directo al producto. Las empresas deben enviar una confirmación escrita del contrato y, de no hacerlo, el plazo para ejercer el retracto se extiende a 90 días. En el caso de productos defectuosos, los consumidores pueden hacer valer la garantía legal, que permite cambio, reparación o devolución del dinero dentro de los primeros 6 meses. En las compras realizadas durante el Cyber Day, para solicitar un cambio es necesario presentar la boleta de compra y comunicar la situación al vendedor, sin que se pueda condicionar la devolución al estado original del embalaje. Aunque algunas tiendas aceptan el retracto por compras presenciales como política voluntaria, no es una obligación legal.