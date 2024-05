En los últimos días, ha surgido un movimiento en redes sociales bajo el nombre de #Blockout2024, también conocido como “celebrity block list” o “digitine”. Este movimiento consiste en bloquear en redes sociales a diferentes a celebridades, la mayoría perteneciente a la industria del entretenimiento en Estados Unidos.

El movimiento #Blockout2024 comenzó a ganar fuerza después de la alfombra roja de la Met Gala del 6 de mayo pasado. Se trata de un evento anual del en Nueva York, conocido por su lujo y extravagancia, donde las celebridades de diferentes rubros ostentan caros vestidos de diseñador, y pagan grandes sumas de dinero por la entrada.

La viralización de las opulentas imágenes del mencionado evento, en contraste con aquellas que también han circulado en internet sobre los demás eventos que ocurren alrededor del mundo, por ejemplo lo que está ocurriendo en Rafah, Gaza, desencadenó una ola de críticas por parte de usuarios de redes sociales.

Lo anterior, debido a que se consideró de mal gusto celebrar semejante “fiesta” mientras persiste la violencia en Gaza, donde se reportan miles de muertes, muchas de ellas de mujeres y niños. Además, se reprochó que las celebridades que asistieron no estaban utilizando sus plataformas para condenar dicha ofensiva militar.

Uno de los incidentes que más indignación causó fue un video de la influencer de TikTok, Haley Bayley, donde ella hace un “lip-sync” a las palabras “let them eat cake”, (déjenlos comer pastel) audio que alude a la famosa frase dicha por María Antonieta en los albores de la revolución francesa.

Este video, considerado insensible, se volvió viral y provocó una respuesta furiosa en línea, alimentando el movimiento para bloquear a celebridades que no se pronunciaban sobre la situación en Gaza.

An influencer straight up making a “let them eat cake” video at the met gala last night. No self awareness at all. None. pic.twitter.com/39rYMZqzLe

— Read Let This Radicalize You (@JoshuaPHilll) May 7, 2024