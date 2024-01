Cuando uno piensa en la torre Eiffel, los canales de Venecia o las ruinas de Machu Picchu, la mayoría se imagina bellas postales. Sin embargo, la mayoría de los destinos, que lucen tan hermosos en redes sociales, hoy en día están sufriendo las consecuencias del turismo masivo.

Si bien el turismo a sitios arqueológicos, monumentos naturales o edificaciones antiguas puede tener efectos positivos, como impulsar la economía local, en muchos lugares se han tenido que tomar medidas drásticas para regular el ingreso masivo de turistas. Esto, especialmente por el daño que puede provocar a las infraestructuras y, en algunos casos, la contaminación del entorno.

Considerada Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en 1983, Machu Picchu es una de las atracciones históricas más atractivas para los turistas que visitan el Perú. Este recinto arqueológico está ubicado a 130 kilómetros de Cusco, a 2.438 metros de altura. Fue construido en el siglo XV, abandonada en el siglo XVI y redescubierta por exploradores a inicios del siglo XX.

Actualmente, el alto número de transeúntes que lo visitan cada año ha ocasionado el deterioro de los elementos líticos de sectores emblemáticos de la ciudadela, por lo que ha sido necesario su cierre en reiteradas ocasiones para darle mantenimiento, según consignó Deutsche Welle.

Si bien se ha especulado sobre su posible cierre definitivo, las autoridades peruanas insisten en que no se tiene previsto acabar con el turismo en este lugar. Eso sí, se ha limitado el número de turistas que pueden ingresar por día.

La Gran Muralla, patrimonio Mundial de la Unesco desde 1987, está formada por lo que en origen eran numerosos tramos inconexos construidos por los pequeños estados para defenderse de las invasiones provenientes del norte. Luego, el emperador Qin Shi (221-210 a. C.) decidió unirlos, impidiendo el acceso al imperio a sus enemigos.

Si bien la extensa estructura ha demostrado una gran resiliencia al paso del tiempo y las condiciones climáticas, el turismo masivo ha tenido un impacto significativo al erosionar la estructura militar.

En la última década, se ha advertido sobre el deterioro de algunos sectores de la Gran Muralla China. Según detalló Zhang Heshan, protector de la Gran Muralla en el condado de Funing, al diario China Daily, en los últimos años, cada vez son más los viajeros que se salen de la zona más turística a explorar la parte silvestre del muro.

Eso sí, durante los últimos años el gobierno chino ha puesto especial énfasis en restaurar y diseminar los efectos negativos que el turismo de masas ha tenido en la estructura.

Considerado la atracción de turismo aventura más famosa del mundo, el Monte Everest ha sido testigo de un creciente problema ambiental debido al turismo masivo. A medida que más aventureros se embarcan en la peligrosa travesía hacia la cima, se acumulan toneladas de desechos en la montaña, incluyendo botellas de oxígeno, restos de equipo y otros desechos dejados por los alpinistas.

Disheartening to see the accumulation of garbage at Camp IV on Mt #Everest (8848.86 m). It's high time we address this issue with urgency and commitment. Let's demand stricter regulations, enforcement of clean climbing practices, and effective waste management strategies. Video… pic.twitter.com/KGMlRmUuZk

— Everest Today (@EverestToday) May 28, 2023