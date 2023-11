La vida puede ser muy estresante a veces y por lo mismo, no está de más tener a mano alguna herramienta que nos ayude a relajarnos más rápido de manera saludable. Una técnica sencilla y que parece efectiva es la que practican los Navy SEALs o Equipos de Tierra, Mar y Aire de la Marina de Estados Unidos.

Tal como consignó Unilad, el ex comandante de los SEALs y autor del libro The Way of the SEAL, Mark Divine, ha elogiado la técnica de respiración de estos guerreros de elite por años.

De hecho, en 2006 fundó un programa de entrenamiento y fitness llamado Sealfit, donde enseña la técnica a candidatos a SEAL y Operaciones Especiales.

¿En qué consiste la técnica de respiración de los Navy SEALs?

Esta técnica consiste en inhalar lentamente durante 4 segundos. Luego, debes contener la respiración 4 segundos. Y Finalmente, exhalar por la boca durante 4 segundos.

Luego, debes repetir el ejercicio varias veces hasta completar idealmente 5 minutos. Puedes usar un cronómetro, consignó Business Insider.

El ejercicio permite que te relajes casi al instante.

Divine aseguró que esta práctica le salvó la vida en múltiples ocasiones, porque le permite concentrarse, relajarse y afrontar situaciones estresantes de una mejor manera.

Al tomar control de tu patrón de respiración, puedes lograr una mejor salud y rendimiento óptimo, dijo Divine.

“Pude mantener la calma y concentrarme claramente para evitar pensamientos reaccionarios o, peor aún, pánico”, enfatizó.

“Esto nos ayuda a llevar el aire profundamente a nuestros pulmones, ralentizando el ritmo respiratorio y estimulando el nervio vagal, que recorre todo el sistema nervioso central”, expresó.

“Los efectos calmantes y de concentración de esta técnica se notan a los pocos minutos de práctica”, aseguró.

Pequeña variación del mismo ejercicio

Si te cuesta mantener el ejercio, puede acortarlo y contar solo dos o tres segundos en cada inhalación, contención y exhalación. Asimismo, si sientes que con cuatro segundos se te hace muy fácil, puedes hacerlo con cinco o seis segundos.