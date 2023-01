Las verduras son un tema en estos tiempos, no tienen buena fama y cada vez están menos en nuestro día a día. Sin embargo, los siguientes consejos te ayudarán a incorporarlas en tu dieta y así mejorar tu calidad de vida.

Las verduras son parte importante de la dieta del ser humano, aportan vitaminas, fibra, proteínas y minerales, todo lo que el cuerpo necesita.

Sin embargo, con el auge de la comida rápida y malos hábitos alimenticios, las verduras han ido saliendo del menú usual de las personas.

A eso sumemos que tampoco son los alimentos más populares de la cadena alimenticia, implica que a muchas personas sencillamente no les gustan o lo ven como “comida de vegetariano”.

La realidad es que se recomienda que las personas consuman al menos 300 gramos de verdura al día, según un estudio publicado en la revista The Lancet, que postula la reducción en el consumo de carne y el aumento en legumbres, granos enteros, frutos secos, frutas y verduras.

Esto traerá beneficios directos a tu salud, tu estrés se reducirá y las enfermedades aparecerán con menor frecuencia, porque tendrás un cuerpo más sano.

Aquí te mostramos algunos consejos sencillos que puedes seguir para comenzar a incluir verduras en tu día a día y así también, mejorar tu calidad de vida.

Añade una verdura a lo que ya comes

Tan sencillo como suena, añadir una verdura en lo que ya comes diariamente ayudará a mejorar tu nivel de ingesta de estos alimentos.

Se trata de incluirlo en tu almuerzo, el que podría cambiar considerablemente si, por ejemplo, a las albóndigas de carne les añades zanahoria picada, Brócoli a la pasta o simplemente agregar a un omelette espárragos, espinaca y champiñones.

El Washington Post recomienda añadir las verduras incluso en un sandwich, que puede venir ya con lechuga, pero se pueden aventurar a rábanos en rodajas, zanahoria rallada o brotes.

El consumo de verduras es ideal realizarlo desde temprano, Mejor Salud indica que son muy saludables si se incluyen en el desayuno.

Por ejemplo, preparar batidos matutinos en los que puedes incluir frutas y verduras, incluso las que no te gusten tanto. Un puñado de espinaca ni siquiera se sentirá en el sabor de un smoothie.

Innova con las verduras

Innovar con las verduras no aplica solamente para cuando la añades en alguna de tus comidas diarias, sino que también existen otras formas.

Picar zanahorias en palitos y llevarlas como un snack, son una forma de añadir verduras a tu dieta, lo mismo que puedes hacer con otras verduras como el apio, si te gusta sin aliño.

Sin embargo, esto va más allá. Utilizar las hojas lechuga como el envoltorio perfecto de una hamburguesa o un taco son una opción saludable reemplazando el pan o la tortilla.

También se pueden incorporar en salsas, por ejemplo, se pueden preparar con pimientos, ajíes, apio, perejil, espinaca o cilantro, ingredientes usuales en este tipo de cocina.

Otra opción es comenzar a considerar verduras que no conoces. En el mercado cada vez existen más tipos de alimentos y seguro que más de uno no lo has probado aún.

Deja las verduras a la vista

Muchas veces, las personas que viven solas llegan del supermercado, guardan la comida en la despensa, las verduras en el refrigerado y se olvidan de que están ahí.

Por eso, una buena forma de recordar que compraste verduras y que debes consumirlas es, simplemente, dejarlas a la vista.

Esto será una ayuda memoria de que están ahí y debes comerlas, de lo contrario, si están en el último espacio del refrigerador es difícil que alguien las recuerde. También aplica para otros alimentos, las frutas.

Las sopas son tu mejor amiga

Durante el verano es más fácil para algunos ingerir verduras por lo frescas que son en una temporada donde el calor es el protagonista.

Sin embargo, en el invierno las cosas cambian y es usual querer consumir cosas que nos brinden más confort y que están muy alejadas de las verduras.

Por lo mismo, una opción está en las sopas, pero no las que vienen en un sobre, sino que las que se preparan en casa.

A esto puedes añadir diversos tipos de verduras como zanahoria, cebolla, apio, etc. y siempre coronarla con un poco de cilantro o perejil.

De esta forma consumes verduras e incluso, puedes guardar la sopa para otro momento del día y solo con calentarla volverás a reconfortarte del frío de la temporada.

No te compliques, puedes consumir verduras cocidas o crudas

Si hay algo que es importante en el consumo de verduras es que no necesariamente debes consumirlas cocidas, también puedes comerlas crudas.

La clave para que no sean aburridas es tener disponible una vinagreta, salsas que pueden ser hechas con verduras, un limón o sencillamente sal.

De esta forma, podrás aumentar tu consumo de y esto traerá beneficios a tu salud.