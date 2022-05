En el último capítulo de “My Next Guest Needs No Introduction”, un programa de conversación conducido por David Letterman, la cantante Billie Eilish habló por primera vez de su diagnóstico de Síndrome de Tourette y explicó como es vivir con ello.

Fue en el 2018 que la artista reveló que sufría el trastorno neurológico, sin embargo, recién ahora se abrió a hablar sobre como este le afecta día a día.

Billie fue la última invitada del show que transmite Netflix donde, además de ir a los karts con el presentador de televisión, aseguró que vive con Tourette desde que era pequeña.

“Fui diagnosticada cuando tenía 11 años y tenía pequeños tics”, relató la cantante, a la vez que hacía los gestos como cerrar fuertemente los ojos, abrir exageradamente la boca y mover las orejas.

Frente a esto, Letterman le preguntó sobre cómo tomaron el diagnóstico sus padres: “¿Saben qué lo provoca?”; “No tengo la menor idea, los tics son tan raros”, le respondió la cantante estadounidense.

“¿Desaparecen en algún momento, remiten?”, le consultó el presentador. “Si, en ocasiones, quiero decir, nunca se van por completo, porque los tics que tengo están presentes durante todo el día, pero son cosas que nunca notarias, [lo harías] solo si tienes una conversación conmigo”, describió Eilish.

No obstante, declaró que era una situación “agotadora“. Esto, ya que “la reacción más común de las personas es que se ríen porque piensan que estoy tratando de ser graciosa y siempre me siento increíblemente ofendida por eso”, declaró.

La cantante Billie Eilish, también narró que mientras se encuentra en el escenario no tiene tics provocados por el Síndrome de Tourette.

¿En qué consiste el Síndrome de Tourette que sufre Billie Eilish?

Los Centros de Control de Enfermedades (CDC, en inglés), definen al Tourette como “una afección del sistema nervioso (el cerebro y los nervios) que hace que las personas produzcan movimientos y sonidos repetidos (también conocidos como tics motores y vocales), que no pueden controlar“.

La misma organización detalla que manifestar Tics no siempre es una señal de Tourette y tampoco lo es decir obscenidades, esto ya que la coprolalia es poco común, de hecho, solamente afecta a aproximadamente 1 de cada 10 personas con el síndrome de Tourette.