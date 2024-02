Un aumento sostenido en la última década registra la menopausia precoz, condición que afectaría hoy a un 3% a 5% de la población femenina menor de 40 años que deja de menstruar.

Esto puede ocurrir a raíz de una insuficiencia ovárica prematura debido a factores genéticos o a una enfermedad autoinmune primaria. No obstante, aún es difícil para la medicina identificar por completo sus causas.

“Tampoco están del todo claras las razones de su incremento, pero de acuerdo a la investigación podría deberse a una conjugación de variables genéticas con otras del tipo ambiental”, manifiesta la ginecóloga Soledad Vallejo, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Climaterio.

Asimismo, la profesional explica que, técnicamente, además de la menopausia precoz, hay otra denominada “temprana” (entre los 41 y 45 años), y la natural que se da entre los 45 y 51 años habitualmente.

Síntomas acentuados en la menopausia precoz

La profesional explica que las mujeres afectadas por menopausia precoz dejan de producir hormonas como los estrógenos, fundamentales para mantener una adecuada calidad de vida y salud cardiovascular, ósea, ginecológica y del sistema nervioso.

“Además del cese de la menstruación, los síntomas son sofocos o bochornos, sudoración, cambios en el ánimo (se sienten deprimidas, muy sensibles e irritables), cambios en la piel, caída de cabello, insomnio, dolores osteoarticulares y síntomas genitourinarios como sequedad vaginal, incontinencia e infecciones urinarias de repetición”, indica la ginecóloga.

Junto con ello, advirtió que “es mucho más complejo tener menopausia precoz que la condición dada habitualmente después de los 40 años, porque las prematuras tienen todos estos síntomas muy acentuados”.

Terapia hormonal de la menopausia y estilos de vida más saludables son base

Respecto al embarazo, la menopausia disminuye las posibilidades de ser madre, pero no las suprime porque “ello -afirma- puede ocurrir espontáneamente o con la ayuda de tratamiento”.

“Hace algunos años se creó una red de investigación sobre climaterio conformada por médicos especialistas de distintos países del continente y los estudios señalan de manera contundente que el ginecólogo que atiende a una mujer con menopausia precoz debe recomendarle Terapia Hormonal de Menopausia (THM) hasta por lo menos los 50 años, donde, en conjunto con su médico, decidirá si la continúa o no”, indicó.

“Y no solo eso: también mejorar su estilo de vida, especialmente en materia de alimentación, actividad física y contar con un apoyo integral desde el punto de vista psico emocional”, afirmó la especialista.

Pero no todo es tan sencillo porque hay casos como el de la chilena Isabel Farías, 31 años, que empezó con este problema a los 15 ó 16 años y fue diagnosticada a los 18 con insuficiencia ovárica prematura, a lo que se añadió presentar reacciones adversas complejas a la THM.

Isabel, periodista y magíster, figura entre las 100 mujeres más influyentes de 2023, de acuerdo a un ranking publicado por la BBC.

Ella se ganó esta posición mundial por su activismo al conformar la red “Menopausia Precoz”, mediante la cual, y con el apoyo del laboratorio de origen húngaro Gedeon Richter, da una lucha incansable por sensibilizar y apoyar a pacientes de diferentes países con esta condición; y, sobre todo, generar una red de alianzas para realizar acciones con valor que mejoren la calidad de vida de mujeres menores de 40.

“La gente cree que tenemos más edad”

“Mi experiencia, como la de todas, ha sido complicada y dura, de micro duelos, ya que al principio había demasiada desinformación y no se sabía cómo tratarme. Después se me dio la THM en diversos formatos, pero mi cuerpo hasta hoy no la tolera, así que estoy con nuevos estudios inmunológicos para definir acciones” afirma Isabel.

Farías también comentó que en 2023 se cayó y lesionó la columna por haber iniciado una osteoporosis. “Por eso es fundamental la comunidad, ya que queremos existan planes integrales donde nos sintamos seguras y acompañadas”, subrayó.

La comunidad nació el 8 de marzo de 2023 realiza diferentes actividades de apoyo como espacios de conversación presenciales y telemáticos, informó Isabel. Además, tienen otros canales como Tik Tok y chats.

Tanto Farías como la doctora Soledad Vallejo coinciden en que además de los problemas de salud que causa la menopausia precoz, existe aún una falta de información grave a nivel de la opinión pública, lo que deriva en falsos prejuicios e incomprensión hacia quienes la sufren.

“Lamentablemente, la palabra menopausia se asocia a envejecimiento, y en el caso de nosotras que tenemos menos de 40 años, se nos complica mucho más hablar del tema, perjudicando la percepción de nosotros mismas”, indicó Isabel.

A raíz de lo anterior, ambas hicieron un llamado a la comunidad, instituciones y a los medios de comunicación para generar apoyo en difundir información correcta sobre esta condición y derribar tabúes que se han generado en torno a ella por desconocimiento.

Mientras tanto, la comunidad prepara una página web y un libro de bolsillo que cuenta la historia de una chica que intenta representar a todas las pacientes del mundo en su tránsito por la menopausia precoz, desde que sale de la consulta recién diagnosticada.

“A medida que ella va contando su vida, surgen preguntas que todas nos hemos hecho alguna vez, las que serán respondidas gracias a profesionales de la salud y testimonios de la comunidad. Un amoroso trabajo en red”, concluyó Isabel.