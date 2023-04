Una investigación publicada en Neurology, la revista de la Academia Americana de Neurología estadounidense, concluyó que las personas que toman siestas largas corren más riesgo de tener accidentes cerebrovasculares, como derrames cerebrales, que quienes lo hacen por menos de una hora.

El estudio analizó a 4.496 personas, de las que 1.799 tuvo un accidente cerebrovascular isquémico, mientras que otros 439 experimentaron hemorragia intracerebral.

De estos pacientes, los investigadores concluyeron que los “trastornos del sueño eran comunes y se asociaban con un aumento gradual del riesgo de accidente cerebrovascular”, escribieron.

Sin embargo, este incremento del riesgo de derrames cerebrales también estaba relacionado con otras rutinas de sueño deficientes o alteradas, además de las siestas largas.

Según detallaron en la investigación, el sueño corto, es decir, menos de 5 horas al día, el dormir más de 9 horas, tener siestas no planificadas, roncar, bufar y dejar de respirar durante el descanso también estaban relacionadas con mayor probabilidad de accidentes cerebrovasculares.

Sin embargo, los comportamientos de la rutina de sueño que más afectaban la salud cardiovascular eran el dormir poco en primer lugar, seguido por cese de la respiración y dormir demasiado.

Los científicos de la Universidad Nacional de Irlanda, también incluyeron que la apnea obstructiva del sueño y los síntomas a partir del sueño acumulado tenían relación con un aumento significativo de las probabilidades de accidente cerebrovascular agudo.

New Study Published in @GreenJournal: #Sleep Problems? You May Have An Increased Risk of #Stroke. https://t.co/ZYSBK3rT2I#AANscience #Neurology #NeuroTwitter pic.twitter.com/MOFbjyL42m

— American Academy of Neurology (@AANmember) April 5, 2023