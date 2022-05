De acuerdo a la OMS la vacuna contra la viruela clásica tiene un 85% de eficacia para combatir el brote de viruela del mono, no obstante, debido a que la enfermedad se consideraba erradicada hace varios años, esta fórmula ya no se administra, ¿cuáles son las razones para no hacerlo? Expertos respondieron esta disyuntiva.

A propósito de los recientes casos de viruela del mono, que ya se elevan a más de un centenar, con uno de ellos confirmado en Argentina, las alertas sanitarias se han encendido alrededor del mundo.

Anteriormente, la Organización Mundial de la Salud (OMS), mediante un artículo en su página web, detalló que la vacuna contra la viruela humana o clásica tenía una eficacia en un 85% a la hora de prevenir desarrollar un cuadro grave de viruela del mono en los casos confirmados.

Sin embargo, en varios países se dejó de inocular con esta fórmula hace varios años, en 1978, esto debido a que la enfermedad se considera erradicada.

De acuerdo al académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Jorge Ramírez, ningún menor de 40 años ha recibido la vacuna contra la viruela humana en el país.

¿Fabricar vacuna humana o crear vacuna símica?

La viróloga de la Universidad de Chile, Vivian Luchsinger, detalló que las razones para no continuar administrando esta vacuna corresponden a que esta ya no se produce: “Es poco factible utilizarla porque la producción no está en curso, e implementarla no es tan fácil“.

Otro motivo por el que no es viable usarla para combatir el brote de viruela del mono es que “no es una vacuna que haya sido aprobada con los estándares de bioética actuales”, agregó la profesional.

Consultada sobre esta disyuntiva, la experta afirmó que es posible crear una nueva vacuna enfocada en el virus símico, no obstante, “lo que tomaría más tiempo es realizar los estudios clínicos para que sea aprobada“.

Por su parte, Ramírez afirmó que volver a usar la vacuna contra la viruela humana para hacer frente al nuevo brote no sería una buena decisión.

Esto, ya que “la enfermedad del ‘mono’ por ahora tiene un curso leve, tiene un ritmo de contagio bajo, persona a persona es poco contagiosa”, dijo.

¿Significa un riesgo no usar esta vacuna?

De acuerdo a Ramírez, el riesgo de no utilizar esta vacuna en quienes no han estado expuestos al virus o a la inmunización es igual que el de las personas que si lo han estado.

“Su inmunidad de largo plazo es menor que quienes sí estuvieron expuestos (mayores de 40 al menos, ya sea por vacuna o incluso el virus propiamente tal en personas mayores de 60-70)”, afirmó.

No obstante, “ha pasado tanto tiempo que esa teórica protección de largo plazo se debe haber ido desvaneciendo: en resumen, todas y todos estaríamos en la misma condición”, advirtió el profesional.

A pesar del alza de contagios que se ha registrado en los últimos días de viruela del mono, Ramírez recalca que se trata de una enfermedad endémica, es decir, hay casos de manera estable.

Sumado a esto, “los brotes esporádicos fuera de ahí han sido acotados y leves, pocos casos, pocos fallecidos”, explica.

El método de prevención de contagio se restringe a “vigilar los casos que puedan aparecer y cortar la cadena de transmisión”, esto ya que la viruela símica “es mucho menos riesgosa que los virus respiratorios, se requiere un contacto mucho más estrecho para pasar de una persona a otra”, describió Ramírez.