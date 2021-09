Amenazas, encerronas y disparos. El recién asumido alcalde de San Ramón, relató los episodios de violencia perpetrados, según él, por narcos ligados al ex edil de la comuna, Miguel Ángel Aguilera.

Hace poco más de dos semanas, Gustavo Toro (DC), ex concejal de San Ramón, asumió como alcalde de la comuna al resultar ganador en la repetición de los comicios en 65 mesas, tras la determinación del Tricel por las denuncias de una serie de vicios en el proceso.

El demócrata cristiano venció a Miguel Ángel Aguilera, ex edil de la comuna que se encuentra en prisión preventiva luego de ser formalizado el pasado 26 de julio por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y lavado de activos.

A poco más de 15 días de comenzar su labores alcaldicias, en conversación con BioBioChile, Toro repasa las agresiones y amenazas que aún lo mantienen con custodia policial, las dificultades económicas y humanas que encontró dentro del municipio y la pena que le genera el estigma del narcotráfico dentro de San Ramón.

¿Cómo ha sido este periodo que lleva a cargo de la Municipalidad?

Ha sido bastante complejo, el municipio no tiene recurso y hay una sobre dotación de funcionarios. Por ejemplo, en el área de educación, para tres mil niños hay mil funcionarios, de los cuales pocos son profesores, la mayoría son administrativos o profesionales de área psicosocial.

Tenemos problemas también en el área de la limpieza, contratos que se firmaron pocos días antes de que yo asumiera. Tenemos problemas con los proveedores que no han cumplido compromisos. Vemos un desorden grande, estamos viviendo en una municipalidad muy desordenada, algo como lo que se veía en los años noventa.

¿Cómo ha sido el proceso de limpieza de personal?

Estamos realizando una serie de despidos masivos, principalmente porque no tenemos la posibilitad de pagar los sueldos. Estamos por sobre los 350 despidos, lo que entendemos que es lamentable, pero es un hecho y una señal de que debemos trabajar en forma responsable, cumpliendo con nuestras obligaciones.

¿Qué sucedió con la auditoria externa que dijo que iban a solicitar?

Fue aprobada por el concejo, estamos elaborando las bases de la licitación para a través de Mercado Público, hacer el llamado para que las empresas o instituciones puedan postular. Será el concejo municipal el que decida cuál es la empresa más idónea.

¿Encontró vínculos o irregularidades ligadas al narcotráfico dentro de la municipalidad?

Vínculos del narco, no. Sí hemos visto muchos contratos fantasmas de personas que nunca han desempeñado funciones. Hicimos el ejercicios de pedir a cada uno de los jefes de servicio un informe y dentro de estos, nos dimos cuenta de que en distintas oficias o departamentos había el doble o triple de funcionarios de los que debían realizar sus funciones.

Esas cosas me llaman mucho la atención, hay hechos de corrupción y estamos iniciando los sumarios para entregar los incandescentes al Ministerio Público.

¿Cómo ha sido la relación con los funcionarios municipales en esta dos semanas?

Ha sido lindo, porque ellos no lo pasaron muy bien. Hay funcionarios de planta que llevan más de 30 años, muchos adultos mayores, personas que agradecen que hoy haya un nuevo aire dentro del municipio.

De hecho, me lama la atención que han nacido iniciativas propias por parte de ellos, como adornar sus oficinas con temáticas de fiestas patrias, cosa que anteriormente no ocurría.

EL sábado pasado hicimos una actividad voluntaria de limpieza y fue una actividad muy linda, concurrieron cerca de 100 trabajadores municipales y estábamos todos en sintonía de que esta es una nueva municipalidad y una nueva gestión.

El ex alcalde Aguilera, lo acusó de hacer trampa durante la segunda votación, específicamente de acarrear votos. ¿Que hay de verdad en esos dichos?

Son mentiras, nunca he acarreado, ni he tenido operadores políticos. Tiene que ver un poco con la desesperación, él sabía que tenia una audiencia de formalizan y que podía quedar detenido, porque sus delitos son muy graves. Tiene que haber visto que no tenía apoyo.

No es verdad, el día de la segunda votación hubo un operativo tremendo del Servel, fuerzas armadas, hasta del Ministerio Público que dio todas las garantías del proceso que no hubo en la primera vuelta. Entonces querer ensuciar una elección que fue limpia, a diferencia de la primera, es más de lo mismo, de lo que él ha representado, mentiras que intentan destruir la democracia y la institucionalizad.

Fueron casi 600 votos de diferencia entre usted y Aguilera. ¿Qué cree que ven en el ex edil, los vecinos que votaron por él?

Primero recordar que en la segunda vuelta, que es la que se hizo de manera transparente, que es la que yo valido, gané con 150% de votos de diferencia en comparación con la primera. Como en la segunda votación era solo un 25% de las mesas y votó menos gente, la diferencia fue de menos de 600 votos, pero hay que tener en consideración que luego de la primera votación yo quedé 400 votos abajo, por que al final saqué una diferencia de más de 1000 votos.

Respeto a los que votaron por él, hubo un sistema de acarreo, una estrategia política que no le resultó. La competencia fue bastante dura, éramos 6 candidatos a alcalde, cada uno tenía posibilidades de salir. Habían candidatos muy buenos y traían nuevos mensajes renovadores, entonces no era fácil.

Lo significativo es lo que dice la gente en la calle. Los vecinos están todos de acuerdo en que había que terminar con ese proceso oscuro, están muy felices y me lo hacen saber en la calle. Perciben una comuna más tranquila que da garantías de poder soñar en un proyecto de comuna limpia y en proceso de modernizare.

¿Cómo vivió los episodios de violencia que denunció hace algún tiempo?

Durante el tiempo que fui concejal, entre setiembre y marzo de este año, empecé a tener distintas agresiones. Siempre las tuve como concejal, desde el punto de vista de las funas que hacen por redes sociales o los gritos que alguna gente venía a hacer al concejo. Pero luego, hubo persecuciones y encerronas, me tiraron balazos. Son hechos enmarcados en una figura lamentablemente de un grupo cercano a él.

Los antecedentes que están en el Ministerio Público, por lo que hasta hoy tengo resguardo policial, tengo que andar escoltado por seguridad, conforme lo que ha dictaminado la Fiscalía y los tribuales competentes.

Esos disparos ¿Fueron al aire o dirigidos a usted?

Los disparos fueron al aire, la primera vez estaba con mi secretario dentro de un colegio cuando me amenazaron. Los balazos fueron con el equipo de campaña en la población La Bandera, cerca de las 9 de la noche. La segunda vez también con el equipo de campaña, en la calle Bolivia a plena luz del día a las 10 de la mañana.

¿Y las amenazas?

Las amenazas, la primeras fue en octubre, tres personas se acercaron y me dijeron andamos cargados, con balas y que no tenían problemas en correrlas conmigo, así de frente.

¿Se han vuelto a repetir durante estas dos semanas como alcalde?

Como alcalde, no amenazas. Solo malos ratos políticos, con personas que han tenido que despedir del municipio, involucradas con la gestión anterior. Hay insultos por parte de ellos, pero creo que son situaciones propias de casos similares como el que yo estoy pasando.

¿Me puede comentar alguna?

Hay gente que hemos despedido, pero insiste en venir a trabajar, y hemos tenido que llamar a la fuerza pública para desalojar las oficinas.

¿Qué siente de vivir así? ¿Ser alcalde y recibir amenazas o agresiones de ese calibre?

Siento tristeza, a ratos rabia o impotencia, porque la verdad es que la gestión que uno quiere hacer es ayudar a los vecinos. A uno le muestran mucho cariño. La labor del servicio publico es maravillosa, poder colaborar a mejorar la calidad de vida de la gente es preciosa, pero vivir amenazado o constantemente estar protegido es una preocupación por mi, mi casa, mi familia y mis hijos pequeños.

¿Cree que hay un estigma en San Ramón en relación al narcotráfico?

Sin duda, es uno de los grandes daños que nos entrega la gestión anterior. Tiene que ver principalmente con que aquí se contrataron narcotraficantes, lo que se comprobó, que habían vínculos con personas que silenciaron campañas. Conforme a los que dice la carpeta investigativa, hay declaraciones de funcionarios cercanos al ex alcalde que dicen que efectivamente hubo un vínculo, que además les pagaron favores políticos.

En ese sentido, la prensa hizo la labor correspondiente de informar, pero se creo este estigma. San Ramón, una comuna pequeña,, hoy conocida por temas de narcotráfico, pero estamos trabajando en eso, ya que no es real. Dentro de la municipalidad no hay personas vinculadas al narcotráfico, nos encargamos de limpiar eso, estamos en proceso de sacar también la corrupción. Vamos a mostrar al país entero que es una comuna hermosa, de gente solidaria y de gente de esfuerzo.

¿Qué cree o espera que suceda con Miguel Ángel Aguilera?

Espero que se haga justicia, que se condenen su graves delitos y que tenga que cumplir con las penas correspondientes que la ley establece, que en este caso son penas de presidio.

Uno como autoridad debe exigir el cumplimiento de la ley y también ser responsable, asumir y responder ante la justicia si no se cumple. Él no cumplió y lo que corresponde es que los tribunales hagan su labor y hoy está cumpliendo prisión preventiva, que es lo que corresponde.

Cuando usted resultó ganador, Carmen Frei, la presidenta de su partido, manifestó que se sentía orgullosa y que destacaba su valor y sacrificio. ¿Que siente por esos dichos?

Me siento feliz de que exista un reconocimiento de mi partido, también de otros sectores. El día que gané llegaron diputados y consejeros regionales de distintos partidos a felicitarme. Es muy lindo llevar tan poco tiempo en política y sentir ese apoyo.

Además, no estoy solo, somos un equipo, la política e muy linda cuando se trabaja para la gente.