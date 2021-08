La diputada Alejandra Sepúlveda (Federación Regionalista Verde Social) fue la autora de los proyectos del primer y tercer retiro del 10% de las AFP. Hoy apuesta por el cuarto.

En conversación con BioBioChile, la parlamentaria por la región de O’Higgins niega haber presentado la primera iniciativa con la doble intención de asestar un golpe al criticado sistema de pensiones, aunque reconoce que es una externalidad innegable.

“Tú hablas de retiro y necesariamente tienes que hablar de reforma a las pensiones en la segunda oración que digas”, asevera.

¿Medida populista? “Estamos en una pandemia, estamos con complicaciones de un nivel de desempleo importante, para qué decir el desempleo en nosotras las mujeres (…) Me tienen sin cuidado los epítetos”, reflexiona respecto del proyecto que debería tramitarse en el Congreso prontamente.

También tuvo palabras para la carta presidencial oficialista, Sebastián Sichel, quien dijo que iba a “estar mirando quienes apoyan esto (cuarto retiro) para cuando después pidan apoyos de vuelta en las campañas”.

“Me parece absolutamente improcedente que un candidato a Presidente de la República esté chantajeando de esa manera a los parlamentarios que son más afines”, critica.

Estas son sus definiciones.

IFE vs cuarto retiro

-¿En qué posición se encuentra usted, su partido, su coalición con respecto al cuarto retiro?

Cuando tú revisas en terreno, cuando tú tienes contacto con las personas, fundamentalmente además con las familias de clase media y con pymes, que yo creo que es otro factor muy importante, te das cuenta de que el IFE es insuficiente. Estamos hablando de 177 mil pesos por persona y va bajando en la medida que tenga más integrantes (el grupo familiar), pero que no da abasto, sobre todo cuando tenemos más de 1 millón de personas cesantes.

Frente a esa situación nosotros hemos visto como complementario este cuarto retiro y también el segundo retiro de rentas vitalicias. Es necesario. Y además tenemos que los chilenos son inteligentes y aquellos que crean que no es necesario no van a usar este cuarto retiro. Cada uno dirá si lo necesita o no. Esto es una necesidad también para las pymes, porque más del 42% según varias encuestas que hemos tenido, fundamentalmente de la CEP, el 42% de las pymes ha utilizado esto para sustentar, fortalecer su emprendimiento en capital de trabajo que es una de las cosas más importantes que hoy en día necesita la pequeña y mediana empresa.

-¿No considera que sería importante avanzar en otras medidas, quizá fortalecer el IFE en lugar proceder con el 4to retiro?

Recordar que nosotros pedimos al Gobierno aumentar en un 30% el IFE, solicitamos al Gobierno además que pudiera ser un IVA incluso diferenciado en lo que tenía que ver con la canasta de los alimentos básicos y que entendiera lo que significa hoy día el costo de la vida.

Cuando tú traspasas esto a la clase media con créditos hipotecarios, con las complicaciones del pago de los estudios de los jóvenes, con sustentar la vida cotidiana de las personas, lo que te manifiestan permanentemente es que hoy día no alcanza con el IFE que se está entregando.

Yo creo que nosotros por eso hemos planteado que esto es complementario y que cada familia, que cada persona, va a decidir si retira o no retira.

-¿Qué pasa con las personas que ya no tienen dinero? La Superintendencia de Pensiones informó que hay más de 2 millones de personas que ya no podrían hacer un nuevo retiro y hay otras personas (otros 2 millones de afiliados) que tampoco van a poder sacar ni siquiera 500 mil pesos.

Nosotros habíamos propuesto en la reforma que nosotros hicimos en el primer retiro, dos cosas que para nosotros eran muy importantes: primero no sólo qué pasa con aquellos que no tienen nada, sino qué pasa con aquellos que son del sistema antiguo… de las cajas, del INP, no cierto, que no tienen dinero en las AFP. Y lo que nosotros decíamos ahí era (la necesidad) de una bonificación para esas personas.

Lo segundo que se había propuesto era un fondo al que fuéramos incorporando recursos ahí precisamente a partir, por ejemplo, del 6% adicional de cotizaciones que estaba proponiendo el Gobierno. Y la creación de un bono de reconocimiento en el minuto de jubilar de las personas y que ese delta que se producía entre lo que tú ibas a obtener de jubilación con o sin retiro, ese delta ese diferencial, pudiera entregarse a través de este bono de reconocimiento.

Nosotros perdimos esas dos votaciones, siempre se pensó cuando se plantearon los retiros el cómo poder mejorar las pensiones y nosotros lamentamos además, que el Gobierno no quiera hacer esta ley corta que en un momento planteó que precisamente va al mejoramiento de las pensiones hoy día, no en 15 o 10 años más.

El “chantaje” de Sichel

-¿Cómo cree que va a ser la pelea primero en la Cámara y luego en el Senado? ¿Cree que tiene los votos para que prospere?

Yo creo que va a ser difícil, siempre ha sido difícil. Hemos ido conquistando de a poco los votos en el Parlamento y yo creo que va a ser especialmente difícil además con este llamado que hizo el candidato Sichel, de llamar a que no se votara por el cuarto retiro, y que poco menos que iba a tener un listado de quienes no obedecían sus órdenes.

-Pero eso puede producir un efecto contrario, al parecer cayó muy mal.

Hay una carta firmada para comprometerse a que no va a haber un cuarto retiro. Cosa que a mí me parece absolutamente improcedente, que un candidato a presidente de la República esté chantajeando de esa manera a los parlamentarios que son más afines.

Veremos en la votación, esperamos que, además, los parlamentarios y parlamentarias puedan chequear, revisar y escuchar a las personas hoy día que están muy complicadas, sobre todo una clase media muy empobrecida.

-Se ha hablado de la inflación, de los problemas que podría traer un cuarto retiro. JP Morgan lo calificó como una ola de calor en la economía. ¿Cómo responde a esos informes que advierten de las consecuencias sobre un “recalentamiento” de la economía chilena?

Tenemos que recordar todos los titulares que hubo en el primer retiro. En el primer retiro el país se caía a pedazos. Aquí la bolsa, el mercado de capitales… todo se caía y se derrumbaba el país. Sin embargo, eso no ocurrió y yo creo que está pendiente una conversación y preguntas a Mario Marcel (presidente del Banco Central) que se deberían producir este miércoles que viene, para poder que estén todas las condicionantes en relación a la inflación.

Por ejemplo, cuál es el porcentaje que tiene que ver con los retiros en relación a la inflación, cuánto es el peso que tiene en la inflación, por ejemplo, el aumento del precio del cobre. O sea, que nos haga un panorama más general que decir ‘sólo tiene que ver con los retiros’ porque es mucho más amplio el por qué está ocurriendo la inflación y cuáles son las medidas que va a tomar el Banco Central.

“Me tienen sin cuidado”

-¿Considera usted que esta es una medida populista? Especialmente ahora que faltan muy pocos meses para la elección y al parecer pocos candidatos pueden decir que no a un cuarto retiro. Ya lo vimos con Gabriel Boric.

Lo que ocurre es que a nadie le gusta tener que sacar los recursos de las AFP, pero la complicación es distinta, lo que está ocurriendo hoy día en Chile y a nivel mundial… estamos en una pandemia, estamos con complicaciones de un nivel de desempleo importante, para qué decir el desempleo en nosotras las mujeres.

Esto es algo que hemos venido haciendo durante todo el tiempo en toda la pandemia, pero a mí me tienen sin cuidado los epítetos estos de populismo, porque lo que estamos tratando de hacer es cómo además revertimos un sistema en el cual existe un fondo de 212 mil millones de dólares que por fin se están entregando a quienes son sus dueños, que son los propios afiliados. Imagínate de esos 212 mil millones de dólares, 30 mil millones de dólares en estos 40 años se han entregado para efectivamente ser pensiones, 50 mil millones de dólares ha aportado el Estado… el Estado ha aportado más a través de la entrega del pilar solidario que lo que han hecho las propias AFP y son datos que nos entregaron en la Comisión de Constitución.

Entonces para qué sirve el fondo… ¿Sirve para entregar pensiones? O el fondo sirve para el sistema financiero, para entregar a los grupos económicos de este país. Al parecer sirve más para lo segundo que para lo primero, para lo que efectivamente debería haber sido creado que era entregar mejores pensiones.

-Cuando usted presentó el proyecto del primer retiro, ¿usted lo consideró meramente como una manera de ayudar a las familias o también tenía este trasfondo de poner presión para la reformulación del sistema de pensiones en general?

Nosotros nunca lo pensamos como un sistema de presión para el cambio de las pensiones, yo creo que eso se fue dando con el tiempo. Y que se entendieran varias cosas, primero que no podemos hoy día con los niveles de incertidumbre en los mercados, y a partir de la pandemia, cómo tú aclaras o tienes mayor conciencia de que esto depende de los mercados, de esa inestabilidad y tú no puedes sostener un sistema de pensiones con ese nivel de incertidumbre.

Me imagino que usted lo sospechó cuando lo presentó…

Yo de verdad te digo, lo primero tenía que ver con el nivel de urgencia de lo que estaba ocurriendo. Cuando tú después analizas todas las externalidades, tanto negativas como positivas del retiro, claro que una de las importantes fue el que hoy día hay que ejercer presión en el sistema para cambios reales y concretos y ojalá lo antes posible.

Yo creo que el Gobierno renunció a hacer cambios en las pensiones.

-¿Pero usted lo sospechó desde su inicio?

Yo te vuelvo a decir que no, no lo sospechamos desde un inicio. Porque era otro lo que estaba en el primer plano, era la urgencia de entregar esto. Ya cuando vimos qué es lo que ocurría y el análisis que estaban haciendo tanto las AFP, como la propia Superintendencia (de Pensiones) y cuando además todo el sistema económico entregó una negativa absoluta, hasta que se produce la aprobación en el Congreso y a partir de eso hubo un ‘aquí es posible que exista reactivación, es posible que exista crecimiento, que mejore el empleo’… O sea, empezaron a salir las cosas positivas.

Pero además, tú hablas de retiro y necesariamente tienes que hablar de reforma a las pensiones en la segunda oración que digas.

-¿Usted se imaginó toda ‘la cola’ que arrastró el primer retiro? Porque fue como una bola de nieve, se veía que era algo casi inalcanzable el tocar el fondo de pensiones…

Nosotros hemos estado en el tema de pensiones, en la Comisión de Trabajo, hace 2 años estudiando el sistema. Nosotros sabíamos las externalidades negativas y por su puesto que podría tener. Ahora la reacción que ha tenido el mercado de capitales, las instituciones que están funcionando alrededor de las pensiones, yo esperé siempre que fuera en forma propositiva, y la verdad que lo único que ha hecho el sistema que rodea a las pensiones: las AFP, la Superintendencia (de Pensiones), la Comisión para el Mercado Financiero, etcétera… han sido recriminatorias y un poco planteando las consecuencias ante esto. Todavía no vemos un sistema que proponga hacer cosas distintas para que raya para la suma, podamos tener mejores pensiones.

-Entonces…

Creo que hemos visto una institucionalidad más en pos de los mercados, más de cómo encontramos estabilidad en los mercados que efectivamente en cómo ayudamos a las personas.

¿Alejandra Sepúlveda presidenta?

-Cuando se inició todo esto, ¿usted pensó que efectivamente era una medida única? Porque se habló de que era una vez y nunca más y ahora vamos por el cuarto. ¿Lo consideró como una medida única o siempre supo que venían más retiros?

Nosotros originalmente lo planteamos como una medida única, sin embargo, cuando se vio que esto solucionaba primero el tema de la familia… yo creo que el primer, segundo y tercer retiro, fue el que salvó y todo el mundo hoy día reconoce que estos retiros han salvado la pandemia, han salvado la posibilidad de que las familias tuvieran recursos en tiempos de pandemia.

Ha salvado la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas tuvieran recursos para poder sustentar y que no quebraran muchas pymes en el país. Pero también ha significado una recaudación, ha significado un crecimiento importante para el país, ha cambiado la estructura del empleo, porque hoy día estos retiros han hecho negocios por cuenta propia, ya no asalariados, ya no como empleados dentro de un negocio o dentro de una institución (…) el cambio estructural en el empleo ha sido muy importante también.

-Pero le insisto, ¿consideró siempre que era una medida única?

Sí, al comienzo claro que sí. Siempre pensamos que iba a ser por una única vez. Cuando vimos qué es lo que ocurrió, la necesidad de las personas, la utilización que se le dio además a los retiros, más allá de las caricaturas que se hicieron con el plasma y todas esas cosas… cuando uno hace el análisis del primero, hoy día los niveles de endeudamiento de las personas bajaron, la familia pagó sus deudas, los créditos hipotecarios que se pagaron, la posibilidad de incorporar recurso para obtener una vivienda (o postular) al subsidio habitacional, el 42% de las pymes que ocupó para poder tener su emprendimiento…

O sea, si tuviéramos que hacer un análisis de ese tipo tendríamos muchas cosas interesantes que estudiar y vuelvo a conectar, en la segunda oración, de que es muy importante hoy día sentarnos a hacer la reforma a las pensiones. A lo menos la reforma corta. Y a eso me refiero con aumentar del 60% al 80% la cobertura del pilar solidario, el poder bajar la tabla de mortalidad de los 110 a los 85 años con un seguro de longevidad, fortalecer el monto del pilar solidario.

-¿Considera entonces que este fue el primer paso? ¿Un golpe duro para las AFP, hacia la reformulación o hacia la caída de este sistema actual?

Yo espero que se haga a lo menos un cuestionamiento profundo al sistema de capitalización individual, que no puede ser la base y la sustentación de seguridad social y un sistema de pensiones. No puede ser, no puede seguir ocurriendo en los próximos 40 años en Chile.

-¿Por qué no fue precandidata presidencial usted? Se le pasó por la mente?

No, yo soy muy territorial (ríe). Yo creo que hay que tener respaldo, no… yo creo que no. Para mí el tema de las pensiones, el territorio, la región de O’Higgins, es el lugar donde yo recojo las ideas, estoy en contacto con las personas y es donde uno se mueve.

-¿Pero algún cercano le dijo o se lo imaginó? ¿Quizá lo consultó con la almohada?

No (ríe), el tema presidencial no es lo mío… yo confío en la propuesta que queremos hacer desde la Federación, sin duda. Desde el Congreso también y siempre desde el territorio, desde la región de O’Higgins.

Carrera por La Moneda

-Más allá de su casa política, ideológicamente hablando, ¿usted se siente más cercana a Boric o Provoste?

Yo estoy con Boric (ríe)

-¿Pero más allá de lo partidario?

Mira, qué es lo que ha sido bueno de Apruebo Dignidad tanto con Daniel Jadue y Gabriel Boric… Nosotros nos hemos permitido en conjunto incorporar nuestras ideas, incorporar las ideas que nosotros tenemos como Federación Regionalista y esas ideas han sido acogidas: la descentralización, el equilibrio territorial, el tema del agua, la pequeña agricultura familiar campesina. Son todos temas que para nosotros son vitales e importantes.

Nosotros trabajamos mucho el royalty minero… bueno todo eso para nosotros es fundamental que esté en el programa de gobierno más allá de la cara o de quien haga de líder en esto.

-¿Entre Provoste y Boric con quién se siente usted más afín?

Nosotros estamos con Gabriel (ríe), nosotros estamos con él porque hoy día estamos desarrollando un programa común. Y ahora si Yasna Provoste pasa a segunda vuelta nosotros esperamos que esas ideas que hemos construido hasta ahora también sean tomadas en cuenta.

-¿Votaría por Yasna Provoste en segunda vuelta?

Yo no tendría ningún problema en votar por ella, ninguno. Nosotros estamos por la unidad y esperamos que todas las personas que hoy día apoyan a Yasna Provoste, si Gabriel pasa a segunda vuelta, estén con él.

-Paradójicamente, ¿sería complicado para la izquierda que pase Boric a segunda vuelta? Se dice que muchos de los votos de Provoste podrían terminar en el candidato de la derecha… ¿Usted lo ve así?

Yo creo que los votos no se endosan, yo creo que eso no es así. La ciudadanía, las personas, votan absolutamente en consciencia de las cosas que desean para el país. Pero yo espero que se vote por un programa de gobierno y ese programa de gobierno el cual tenemos que consensuar con aquel o aquella que llegue a segunda vuelta.

-Cree que pueda haber una fuga de votos de la DC a Sichel en segunda vuelta?

Eso puede ocurrir, pero hay que hacer pedagogía política y explicar a aquellos que voten por Yasna Provoste y eventualmente si va a segunda vuelta Gabriel Boric, de la importancia de seguir el camino de la centroizquierda y no tentarse con falsas promesas que ya las conocemos y que es una repetición del gobierno de Sebastián Piñera.

-¿Qué opina de lo que pasó con Diego Ancalao?

A mí me parece terrible. Aquí esto tiene que ver con la fe pública, con un movimiento que ha sido importante para el país que es lo que ocurrió con los constituyentes y encontrarnos con esa sorpresa ha sido terrible, yo diría que todo el país ha quedado perplejo con la situación.

Hay que aclararla y con todo el rigor de la ley que corresponde.