El presidenciable del Partido Radical (PR), Carlos Maldonado, estuvo en el flash político esta semana debido a su exclusión del acuerdo al que llegaron el PS, PPD y la DC para hacer esfuerzos por la unidad de la centro izquierda, en función de potenciar una posible llegada a La Moneda y una lista parlamentaria, donde al radical “lo dejaron en visto”.

Se repitió la historia, al igual que el 20 de mayo pasado, cuando un solitario Maldonado llegó a dependencias del Servicio Electoral para rubricar su nombre en una primaria legal de la misma Unidad Constituyente, la que nunca fue y frente a lo cual, sus camaradas de coalición, nuevamente, lo dejaron a la deriva y sin respuesta.

Con la de esta semana van dos, en contra del exministro de Justicia del primer mandato de Michelle Bachelet…

Lo llamativo es que el presidente nacional del PR no se da por vencido y en entrevista con la Unidad de Investigación de BioBioChile da las razones de su porfía.

“Hay que poner a Chile por delante”, dice Maldonado.

En todo caso, confiesa que “he sido maltratado” en la Unidad Constituyente, dada ambas situaciones descritas.

-Con paños más fríos, ¿cuál es su balance de lo vivido a principios de esta semana y la denominada “exclusión” que vivió por parte del PS, PPD y DC?

Fue un error político de la DC, el PS y el PPD porque después de que el domingo la Unidad Constituyente tuvo una buena jornada electoral, en que tuvo la mayoría de los gobernadores regionales o personas muy cercanas al bloque, la verdad es que la primera señal pública sea una declaración acotada, de soslo tres partidos, que resultó excluyente, es una mala manera de construir una alternativa de gobierno que tenemos que ofrecerle a Chile. Por eso acuse publicamente la exclusión y Carmen Frei fue muy amable al llamarme y decirme que no fue su intención y que fue una reunción de acercamiento que le fue pedida por el PS.

-Pero, no es la primera vez que vive algo similar, lo ocurrido en el Servel, cuando los dejaron solo y sin inscribir una primaria de Unidad Constituyente y nadie le avisa tampoco….

Ha habido maltrato de los partidos aliados. No han tenido presente, con la misma fuerza que nosotros, como radicales, la necesidad de actuar en todo momento con con visión democrática, como fue el caso de las primarias, y con espíritu unitario, como lo hicimos nosotros el domingo, en que estuvimos con Claudio Orrego, durante los cómputos, no llegué después para sacarme la foto. Estuve acompañándolo porque él era el candidato de la UC. Ese espíritu unitario, que mostré para la elección de gobernadores y la convicción democrática que mostré cuando estuve hasta el último minuto en el Servel para pactar primarias, es el tipo de conducta que los partidos de centro izquierda debemos observar en todo momento para lograr la confianza de la ciudadanía.

-Entonces, eso no ocurrió…

De pronto algunos actores políticos, por consideraciones de cálculo del momento, olvidan un poco las cuestiones fundamentales que nos deben regir. Espero que eso se rectifique y podamos rectificar lo que es realmente importante para la ciudadanía.

¿Lo miran en menos?

-¿Tal vez están mirando “en menos” su postulación presidencial?

Algunos quisieran hacernos a un lado, más que por mirarnos en menos por preocupación. La gente ha recibido positivamente esta posición de ser consecuentes, de actuar con claridad y ¿Quién sabe? Más que mirarnos en menos, hay un afán de sacarnos de carrera. Espero que se comprenda que todas estas decisiones sean entregadas a la ciudadanía. Nuestro nombre, así como el de los demás, debería haber estado en la papeleta el 18 de julio, me gustaría que hubiéramos estado en la papeleta de primarias, Paula Narváez, yo y la candidata de la DC, que aun no tiene candidatura oficial.

-¿Usted va a llegar a la primera vuelta con su candidatura o hay opciones que la baje antes?

Fui proclamado candidato presidencial por mi partido, para que la ciudadanía se pronuncie si me da la confianza para encabezar el próximo gobierno. Nosotros el año 2009, estuvimos en una primaria con la candidatura de José Antonio Gómez, el 2013 también con él, el 2017 estuvimos en primera y segunda vuenta con Alejandro Guillier. Nosotros no levantamos candidaturas para negociarlas y bajarlas. Mi candidatura fue levantada para someterla al escrutinio de la ciudadanía y no de las cúpulas partidarias.

-Se ha ido posicionando la idea de una primaria convencional en la centroizquierda. ¿Está dispuesto a someterse a ella?

No he visto ninguna señal en la DC que estén de acuerdo con una primaria convencional, solo he visto al PS hablar de ello. No he visto a la DC en esa prédica, aunque difícilmente podría estarlo porque ha definido su candidatura. Pero, no creo que haya una voluntad mayoritaria de los partidos de la Unidad Constituyente de querer avanzar hacia una primaria convencional.

-¿Por qué?

No tiene supervisión del Servel, no tiene financiamiento, infraestructura pública, resguardo de seguridad el día de las votaciones, no tiene franja electoral, es decir, es un pariente demasiado pobre de una primaria legal. Es una expresión muy insuficiente, no es una expresión de la ciudadanía. En los hechos, dependen mucho más de las estrcuturas partidarias, que de los partidos. Sería un pálido reflejo de las primarias legales, que lamentablemente si van a tener la derecha y la izquierda. Es bien impresentable que, por segunda vez consecutiva, veamos la primarias legales por TV. Las primarias convencionales no son una decisión ciudadana.

-Llegar a un acuerdo de la Unidad Constituyente para llevar un candidato presidencial es imposible, entonces…

Eso es algo que nadie puede asegurar hoy. Quizás, confluyan todos los partidos en una candidatura. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo para unir a la centro izquerda. Somo una candidatura declarada, mostramos consecuencia, tenemos propuestas para el país y trayectoria como partido, que es el más antiguo de Chile, y yo también la tengo en el sector público, como ministro, y también en el sector privado. Aspiramos a liderar a la centro izquierda en noviembre y trabajamos para eso y ya veremos. Hasta ahora las encuestas muestran que nadie, en realidad, marca demasiado.

De vuelta a “la cocina”

-Queda la sensación de que si hay decisión de llevar a un candidato único, que marque bien en encuestas, ¿usted podría someterse a ese acuerdo y ponerse tras ese postulante, o no?

Nosotros tenemos una candidatura válida, legítimamente declarada y estamos trabajando para representar al Partido Radical y a la centro izquierda en noviembre. No hay otra instancia ciudadana antes, somos una candidatura declarada para que la ciudadanía se pronuncie.

-Entonces, ¿ninguna posibilidad que a través de un acuerdo no esté en la papeleta de primera vuelta?

Me gustaría que le preguntaran eso a los partidos que no pactaron la primaria legal, que tengamos esta dificultad para unificar candidaturas no es culpa mía, siempre estuve disponible para seguir un camino legal. No generamos esta dificultad.

-El tema de la “cocina”, es algo que se cuestionó antes, sin embargo, parece que aparece de nuevo, ¿califica ese acuerdo PPD, DC y PS como a la antigua?

Esa fue una declaración desafortunada de una reunión de acercamiento como es normal entre partidos políticos. La declaración es errónea, una señal exclyente e incoveniente. Cuando hablo de acuerdos cupulares, me refiero a ciertos actores que están tratando de armar un poco, tras bambalinas, algún escenario que les acomode para instalar una candidatura y ciertos derroteros políticos, que no son de la ciuadadanía.

-¿A qué actores políticos se refiere?

Siempre hay gente que está tratando de instalar ciertos proyectos políticos, como bajar y poner candidaturas. Nosotros, como PR tenemos la conciencia tranquila, hemos actuado de manera transparente. No vamos a estar en ninguna conversación para subir o bajar candidaturas y siempre estaremos de cara a la gente.

Fiel a la “UC”

-Con todo lo que ha pasado, ¿aún se siente parte de la UC?

Yo y mi partido nos movemos pensando en el bien del país. Esa es la verdad. En política, a veces, se pierde de vista, pero hay que tenerlo al frente siempre eso. Los partidos estamos al servicio del país y a mi juicio Chile requiere una alternativa sólida de centro izquierda y esa se construye colectivamente. Más allá de los malos ratos, de los impasses que pudene ocurrir, tenemos que seguir trtando de construir esa alternativa, que tenga la confianza de la gente. No lo logramos en 2017 y miren lo que ha ocurrido hoy. El desastre del gobierno de Pilera, la crisis política y social y espero que el 2021 estemos a la altura.

-La izquierda tiene su primaria legal entre Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (FA)…

Tengo la convicción que la centroizquierda va a llegar a una segunda vuelta. Con los resultados que hemos visto, la derecha se ha desfondado, así fue en la elección de la Convención Constitucional. La segunda vuelta va a ser más parecida a lo que ocurrió en la RM con la elección del gobernador regional, lo más probable es que haya una segunda vuelta entre la centro izquierda y la izquierda, veo difícil que pase la derecha.

-Entonces, sin Lavín…

Nada es imposible, pero es poco factible. Eso que meses atrás parecía como posible, con los resultados de mayo, está lejos esa posibilidad. En base a los resultados, es mucho más posible que haya un segunda vuelta entre la centro izquierda y la izquierda, la verdad es que la derecha está muy debilitada. Veo difícil que la derecha pase a segunda vuelta.

-¿Qué sensación le dejó el programa de Jadue?

Me dejo una sensación de falta de realismo. No quiero pensar que sea demagogía, prometer un conjunto de cosas que son poco realizables, en que algunas tienen costos inalcanzables o son contradictorias, como cuando habla de arreglar las pensiones y ofrece poner a disposición el 100% de los recursos previsionales para que los retiren, entonces, es como contradictorio en si mismo, ¿Como va a mejorar las pensiones, si parte con desfondar el sistema?. Es un programa poco realista, no lo quiero calificar como demagógico porque sería atribuirle mala intención y no es así.

-Y el programa de Lavín…

Es como uno esperaría un programa de Lavín, harto titular, harto cosismo, nada de fondo y sin reformas estructurales. De socialdemócrata no tiene nada, es publicidad engañosa.

Raspado de olla

-¿Yasna Provoste o Paula Narváez?

Carlos Maldonado

-Después del episodio del Servel, incluso se convirtió en meme en redes sociales debido a su soledad, ¿qué piensa?

Me dio risa, pero aprecio el afecto que me dio mucha gente.

-En una relación afectiva, si alguien “deja pagando” dos veces puede ser motivo término, ¿en política, en este caso por qué no…?

Porque creo que hay que esforzarse primero por mantener las cosas, sobre todo cuando el país está por delante.

-Lo dejaron “en visto”, las dos últimas veces en la Unidad Constituyente…

No es mi intención el revanchismo, mi interés es que le vaya bien al país.

-Si es Presidente de Chile, ¿cuál será su primera medida?

Un nuevo proyecto de reforma de verdad de pensiones, que vea una mejoría en el primer año de gobierno.

-¿Quién será su ministro de Hacienda?

Lo tengo pensado, pero no demos por hecho que es un ministro, puede ser una ministra.

-Si usted no llega a La Moneda, ¿el próximo presidente será una mujer?

Eso tiene que decidirlos la ciudadanía, la gente elige por persona y no por género.