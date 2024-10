Un violento asalto perpetraron delincuentes en un domicilio de la comuna de Independencia, Región Metropolitana. El robo dejó a dos personas con lesiones producto del actuar de los desconocidos, entre ellas una adulta mayor y un vecino.

El subcomisario Tomás Riffo, de la Brigada Investigadora de Robos Centro Norte de la PDI, se refirió al hecho.

“Se trata de un robo con violencia dentro del domicilio de una adulta mayor“, indicó Riffo. Según su relato, los sujetos ingresaron al hogar mediante la fuerza, donde intimidaron y agredieron a la víctima. El subcomisario añadió que “se sustrajeron diversas especies, cuyo monto aún está en proceso de evaluación“.

El equipo investigador realizó el levantamiento de cámaras de seguridad en el sitio del suceso, así como otras diligencias para identificar a los responsables. “Estamos trabajando para establecer la cantidad de sujetos involucrados y el móvil que utilizaron para huir del lugar”, agregó.

Además de la violencia contra la dueña de casa, un vecino que acudió en su auxilio también resultó herido. Según explicó Riffo, “el vecino fue golpeado por los delincuentes en un intento de socorrer a la víctima“. Ambos lesionados se encuentran recuperándose.

Adulta mayor relató minutos de angustia durante el robo

La víctima, Gloria De Vicenzi Salva, narró el angustiante momento que vivió cuando los delincuentes irrumpieron en su hogar. “Estaba sentada en la mesa del comedor cuando escuché un fuerte ruido en la puerta. Miré por el ojo mágico y vi que estaban pateándola con fuerza“, relató.

Según De Vicenzi, al menos tres de cuatro sujetos ingresaron directamente al segundo piso de su casa, mientras uno de ellos se quedó con ella en la planta baja. “Lo único que le pedí fue que no me hiciera daño. Lo abracé y él, aunque tenía un destornillador en la mano, me abrazó también“, recordó.

En medio del asalto, los delincuentes se llevaron varias pertenencias de la víctima, incluyendo un televisor y algunas joyas. En ese contexto, la mujer intentó proteger lo que más valoraba: “Le pedí que no se llevara mi celular porque tenía las fotos de mi nieto que falleció. Al final, igual se lo llevó“.

Violencia alertó a vecinos

La violencia con la que actuaron los delincuentes alertó a los vecinos del sector.

El vehículo que utilizaron los delincuentes para huir también está bajo investigación. “Hemos podido confirmar que el auto habría sido robado previamente a un funcionario municipal del mismo sector“, afirmó el subcomisario Riffo. Esta información está siendo corroborada a través del análisis de cámaras de seguridad.

Cuando se le preguntó a la adulta mayor, víctima del hecho, si creía que los ladrones sabían que estaba sola en casa, ella respondió sin dudarlo. “Estaban completamente dateados. Sabían que no había nadie más“, aseguró.

A pesar de la violenta irrupción, De Vicenzi cree que su estrategia de apelar a la humanidad del asaltante le permitió evitar un daño mayor. “Estoy segura de que la ternura que mostré al abrazarlo lo descolocó“, comentó, refiriéndose al delincuente que se quedó con ella.

El atraco concluyó con los delincuentes huyendo en un automóvil rojo. “No podría decir la marca, pero era un auto rojo. Se fueron rápido, y antes de irse golpearon brutalmente a mi vecino”, señaló la mujer.

