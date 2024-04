El candidato a alcalde por Santiago del Partido Social Cristiano, Aldo Duque, está incluido en el listado de profesionales que durante los últimos dos años defendió a imputados por casos vinculados al narcotráfico.

De acuerdo a T13, el nombre de Duque figura en un listado que maneja la Contraloría General de la Repúblico con abogados que prestan servicios a narcotraficantes, y que tienen al mismo tiempo prohibido trabajar en el Estado.

El listado contiene a casi 900 profesionales y sólo se puede acceder a sus nombres a través de transparencia, donde están quienes han defendido a imputados por delitos de tráfico de drogas y crimen organizado durante 2023 y 2024.

Este listado elaborado por Contraloría tiene como objetivo, que quienes defienden a acusados por delitos de drogas, no puedan trabajar al mismo tiempo en el Estado.

Por esta razón, aparecen nombres de abogados con alta figuración pública como Vito Contreras o Helhue Sukni.

Desde el Partido Social Cristiano descartaron que la inclusión de Duque en este listado sea impedimento para que sea candidato, recordando que sólo impide ser funcionario y no la postulación en sí.

“No hay ningún vínculo con el narcotráfico. “¿Si un doctor tiene que atender aun delincuente, va a decidir no atenderlo porque es un delincuente?”, argumentó la diputado del PSC, Sara Concha.

Por su parte, el mismo Duque afirmó que no tiene impedimentos legales para ser candidato, pues ya todas las causas en que representaba a imputados por delitos de drogas están concluidas.

“Son causas absolutamente terminadas y concluidos .Lo que la ley establece que la persona cuando asume un cargo público, no puede tener un patrocinio en una causa relacionada con este tipo de delitos y obviamente esto no va a ocurrir”, afirmó Duque.

Aldo Duque: “La casta tiene miedo”

Pero una vez trasmitido el reportaje, Duque emitió una declaración en su cuenta de X, donde imitando al argentino Javier Milei, asegura que “la casta tiene miedo” y buscarán cualquier cosa para afectar su candidatura.

“La casta tiene miedo, la casta está preocupada, y por eso me agreden, por eso me insultan, por eso me difaman. Usan todos los medios que tienen a su disposición, incluyendo los medios de comunicación, de los cuales son propietarios”, asegura Duque.

“Hoy soy narcotraficante, seguramente mañana seré pedófilo, seguramente la próxima semana seré asaltante de bancos y la subsiguiente pirata de los mil mares. Pueden decir lo que quieran, pueden hacer lo que quieran, no me quebrarán. Camino de frente por la vida, pueden seguir insultándome, pueden decir lo que quieran y yo seguiré caminando de frente por la vida”, añade el abogado.



“Lo que tengo me lo gané con mis manos, trabajando y no tener que mirarle la cara a nadie. No les temo, he caminado por esta ciudad toda mi vida, pierdan su tiempo agrediéndome (…) No les temo, pueden seguir gastando su tiempo y dinero”, cierra Duque.

Cabe recordar, que la candidatura de Duque ha generado incomodidad en sectores de la oposición, debido a que el abogado se ha mostrado reacio a bajar su postulación frente al RN, Mario Desbordes, lo que beneficiaría a la actual alcaldesa, la comunista Irací Hassler.