Una víctima de una encerrona presentó un recurso de amparo contra la aplicación Waze, acusando que sirve a los delincuentes para evadir la acción de Carabineros. La Corte de Apelaciones de Santiago lo declaró inadmisible.

Según informó El Mercurio, el recurso lo presentó el abogado Antonio Lobos, del estudio VLC. BioBioChile tuvo acceso a la presentación, donde se relató que el pasado 13 de febrero sufrió una encerrona donde “solo por un factor de suerte pudo escapar con vida”.

Además, su padre sufrió un delito similar el pasado lunes en Ñuñoa.

“Dicha app ayudó a los delincuentes”

El profesional indicó que la herramienta de Waze, que permite informar en qué sector hay Carabineros, ayudó a los delincuentes que perpetraron el delito.

“Sin miedo a equivocarme como se expondrá más adelante, dicha APP WAZE ayudó a los delincuentes a cometer el ilícito en mi contra como también de todas las víctimas señaladas en un otrosí de esta presentación, debido que escaparon del sitio del suceso por un lugar seguro y libre de la presencia Carabineros de Chile, gracias a la información que ofrece la APP WAZE”, se dijo en el escrito.

Lobos aseguró que su recurso lo presenta por él y por todas las víctimas de este tipo de delitos. Según dice, no puede circular libremente por las calles “ya sea por miedo, terror que ilegalmente opera la APP WAZE, con ello provocando en mi persona privación, perturbación o amenaza en mi derecho a la libertad personal y seguridad individual, respecto de los hechos vividos, pasados, presentes y futuros de todas y cada una de las víctimas”.

“La APP WAZE facilita la labor de los delincuentes, es decir, entrega seguridad a ellos para cometer sus ilícitos, al saber mediante información de la APP Waze con exactitud la ubicación física de los Carabineros de Chile, respecto a los que se encuentran realizando labores de control preventivo a lo largo y ancho de nuestro país”, insistió.

Recurso contra Waze también menciona a Américo

El profesional, que en el recurso también menciona la encerrona sufrida por el cantante Américo junto a su familia, reconoció que la información de dónde está Carabineros es entregada por los mismos usuarios.

Sin embargo, hizo el punto que la misma aplicación pregunta si los policías siguen en el lugar realizando controles.

“Debido a lo anterior, dicha APP WAZE facilita y contribuye con la actividad del crimen organizado realizado por bandas de alta peligrosidad, con ello no contribuyendo a la disminución de este tipo de delitos y operando en completa impunidad”, aseveró.

Pide suspender o bloquear la funcionalidad

Ante todo esto, el abogado consideró que con la herramienta, “de forma ilegal, se AMENAZA O PERTURBA la libertad ambulatoria, el derecho a desplazarse de un lugar a otro, y por cierto la seguridad individual, precisamente si los delincuentes conocen de antemano los lugares respecto de los cuales no existe resguardo Carabineros de Chile, por ende mi persona o cualquier ciudadano no puede trasladarse tranquilamente (sin temor a sufrir una emboscada) de un sitio a otro, y sobre todo a altas horas de la noche, por lo que se puede mencionar como conclusión y sin temor a equivocarnos, que esta función de la APP WAZE, es ilegal y solo favorece a los delincuentes, los cuales saben que pueden actuar impunemente, si, valga la redundancia, saben a su vez, que Carabineros de Chile no está cerca del lugar de su actuar delictivo”.

Por ende, pidió suspender o bloquear la funcionalidad que permite informar la ubicación de policías, porque vulnera la paz social, transgrediendo la Constitución.

“En SÍNTESIS; mi derecho a la LIBERTAD PERSONAL Y A LA SEGURIDAD INDIVIDUAL, como la de don Domingo Johnny Vega Urzúa (cantante Américo) y varias víctimas, pasadas, presentes y futuras, ha sido perturbado y afectado, a través de las actuaciones efectuadas por la recurrida mediante su APP Waze, las cuales permiten poner en tiempo real la ubicación de los agentes Carabineros de Chile, facilitando el actuar delictual de las organizaciones criminales”, insistió.

Fue declarado inadmisible

Sin embargo, ayer la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso.

“Los antecedentes expuestos en el recurso no dan cuenta de hechos que, según el artículo 21 de la Constitución Política de la República, correspondan a aquellos susceptibles de la cautela impetrada por esta vía, al no vulnerar o amenazar la libertad personal y la seguridad individual, entendida esta última como la garantía de que la libertad personal no pueda ser afectada sino en los casos previstos por la Constitución y las leyes, por lo cual la acción de amparo intentada no puede ser admitida a tramitación”, se dice en el fallo.

La decisión la tomó la sala tramitadora del tribunal de alzada, presidida por la ministra Jenny Book Reyes e integrada por la ministra Erika Villegas Pavlich y la abogada integrante Paola Herrera Fuenzalida.