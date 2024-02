La exalcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas (UDI), declaró nuevamente este martes ante la Fiscalía Oriente, en el marco de la investigación que se sigue en su contra por delitos de corrupción.

La exjefa comunal está imputada de los delitos de malversación de caudales públicos, desfalco, fraude al fisco y de subvenciones, por una cifra que supera los $20.599 millones.

Todo esto durante su gestión en la alcaldía, pero precisamente por problemas con dineros de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo.

Cuevas llegó a dependencias del Ministerio Público para entregar declaraciones. Luego, señaló a la prensa que “he sido víctima de hartas injurias, hartas calumnias, pero mi ánimo es más que nadie que se aclare esta situación”.

“La esperaba con ansiedad. Esta es mi segunda declaración. Estamos entregando toda la documentación de respaldo, así que yo muy tranquila, confiada en que hice lo mejor que pude por mi comuna y demostrar que nuestras acciones estaban absolutamente respaldadas. Así que estoy colaborando firmemente con la Fiscalía”, agregó.

Junto con ello, indicó que hay procesos rectificatorios de los fondos investigados, por lo que aseveró que “lo importante es que aquí no hay platas gastadas en otras cosas que no correspondan al área de educación. Y eso es lo que me tranquiliza”.

“Estuve harto rato con la fiscal y me voy tranquila y pongo la cara porque siempre lo he hecho”, agregó.

Respecto de la colaboración, aseveró que “autoricé la incautación de mi correo institucional, que yo creo que un tremendo medio verificador de quién da o no da instrucciones. Yo creo que lo importante es eso y que tengo bastante documentación para reafirmar todos estos procesos”.

“Personalmente, quedé muy tranquila con mi segunda declaración, así que espero salir lo antes posible de este problema que nos aqueja a muchos… Si es que la fiscal pide algo más, entregaremos más documentación. La que yo traigo es bastante contundente ya. Así que conforme quede tranquila”, añadió.

Sobrina asegura que funcionarios entregaron información

Cuevas llegó acompañada de su sobrina, la actual concejala por San Bernardo, la UDI Mariela Cuevas. Ella declaró que no duda de su tía “porque en mi rol fiscalizador como concejala he tenido bastantes antecedentes”.

Por ello, agradeció a funcionarios del municipio, incluso de la administración del actual alcalde, Christopher White (PS), que entregaron información “para que se sepa la verdad”.

Junto a Cuevas, también está imputado el exalcalde Leonel Cádiz (PS), quien reemplazó a la exjefa comunal cuando dejó el cargo para convertirse en diputada, como reemplazo del UDI Jaime Bellolio.