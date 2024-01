Este lunes por la mañana, un hombre fue baleado en barrio Franklin, en la comuna de Santiago, y se encuentra en riesgo vital. El hecho sucedió más precisamente en Franklin con Victor Manuel.

De acuerdo con informaciones preliminares, un hombre que fue abordado por desconocidos en la vereda y resultó gravemente herido en su extremidad inferior izquierda, luego que le dispararan en al menos tres oportunidades. La vísctima fue trasladada hasta el Hospital San Borja.

El tránsito tuvo que ser completamente suspendido debido al trabajo realizado por personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Por su parte, el Ministerio Público instruyó al OS-9, el departamento de investigación criminal de la policía uniformada, para aclarar la razón de los disparos.

“Hubo un disparo, yo estaba dentro de un local y escuché otros disparos. Me quedé asustada y me metí al baño”, dijo una vecina. “Hace ocho años no pasaba algo parecido”, aseveró otra vecina.

Comisario de la Cuarta Comisaría Santiago Centro, el mayor Marcos Bahamondes trabaja con la hipótesis de una extorsión. “Según informaciones que tenemos, la extorsión se habría generado en el minuto que recibe los impactos balísticos. Sin embargo, tal como sea, eso vamos a analizarlos para establecer la veracidad de esos hechos.