El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), reaccionó este lunes al doble homicidio ocurrido en una discoteca de su comuna, donde al menos otras tres personas resultaron heridas.

El hecho se produjo en el local “Mi Gente VIP” ubicado en la avenida Einstein, hasta donde llegó un solitario atacante que realizó varios disparos.

Esto dejó dos muertos, ambos hombres de nacionalidad peruana, más otros tres lesionados, cifra que podría aumentar, según la PDI.

Al respecto, el alcalde Jadue indicó en medio del tradicional “Caldillo de Congrio” de Año Nuevo que realiza el Partido Comunista, que el problema de seguridad se resuelve con más recursos.

“El problema de la seguridad interior del Estado no se resuelve ni convocando al Cosena, ni cambiando leyes que sean más punitivas. Se resuelve fortaleciendo las policías, teniendo Carabineros y Policía de Investigaciones más numerosas, pero además mejores pagadas y con mayor tecnología. Para eso se necesita un Estado con más recursos”, dijo.

Por ello, llamó a la oposición a apoyar la reforma tributaria que busca impulsar el gobierno del presidente Gabriel Boric, para así aumentar impuestos y tener más recursos.

“Aquí lo que se requiere es una reforma tributaria y que la derecha se allane a que los ricos paguen más impuestos para poder llevar mayor seguridad a nuestros territorios… Sin que haya una reforma tributaria, que le entregue al Estado más recursos para fortalecer a las policías, para mejor pagar a los carabineros, para tener más carabineros, seguramente la seguridad va a seguir siendo un problema”, aseveró.

Finalmente, aseveró que “hay un conjunto grande de empresarios, Luis Hermosilla, que no pagan los impuestos que deberían pagar, que defraudan al Estado, y hay otros que se coluden a nivel nacional para no pagar impuestos. Entonces, cuando la derecha pretende que el Estado resuelva el tema de la seguridad, eludiendo impuestos y no queriendo tener un Estado con más recursos, sencillamente le miente a Chile”.