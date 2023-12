Hace dos semanas, un niño de 5 años fue violentamente asesinado mientras se encontraba en el antejardín de su domicilio en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

La tarde del 5 de diciembre, sujetos a bordo de un vehículo percutaron una gran cantidad de disparos contra dicho inmueble, alcanzando al menor en el tórax.

Su madre, Grecia Hofer, conversó con TVN y pidió justicia por la muerte de su pequeño hijo. “Que se haga justicia. En esta semana no he visto nada, que me estén llamando o que me digan que lo encontraron”, mencionó apuntando al principal sospechoso del caso, “El Lechuga”.

Así mismo, afirmó que “dejaron que pasará hacia Bolivia, no sé en qué momento escaparon para allá. No me han dicho cómo va el caso”.

Recordemos que a pesar de que dicha investigación es de carácter reservado, la semana pasada, la policía boliviana publicó la búsqueda de dos sospechosos por dicho asesinato, al “El Lechuga” y a una mujer de 18 años.

“Él fue, él me lo mató. Siempre andaba por el pasaje tirando balazos, amenazando que se quería apoderar del pasaje”, aseguró la mujer refiriéndose al principal sospechoso.

Entre lágrimas, Grecia pidió que “lo encuentren, que le den la pena máxima, que le den cadena perpetua a todos los que andaban involucrados. Porque esto que pasó con mi hijo no puede quedar impune”.

Además, también aclaró que no se trataría de un ajuste de cuentas, como se habló en un principio. “No puede ser ajuste de cuentas porque mi pareja nunca tuvo problemas con él, no está metido en nada”, afirmó.