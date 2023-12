Un votante no pudo emitir su sufragio en Peñalolén, debido a que sufrió el robo de su cédula de identidad y el comprobante de solicitud de una nueva no sirve para votar.

Un votante no pudo sufragar en Peñalolén debido a que no fue aceptado su comprobante de solicitud de cédula de identidad, ya que sufrió un asalto durante la semana.

Se trata de José Belmar, quien llegó este domingo a la Escuela Básica Miravalle para emitir su voto.

Sin embargo, traía un problema: no portaba su cédula de identidad, sino que tenía un comprobante de solicitud.

Belmar relató a Radio Bío Bío que el pasado 13 de diciembre sufrió un asalto en Santiago, donde “me quitaron todos mis documentos, me apuntaron con pistola”.

Por ello, aunque su mesa estaba instalada, no pudo votar: “no puedo votar acá porque no tengo mis documentos, esto no me sirve (el comprobante)”.

“Tengo que ir a Carabineros para dejar una constancia”, añadió.

¿Qué hacer si no tengo mi cédula de identidad?

Para votar, es posible hacerlo con la cédula de identidad incluso vencida, pero solo los caducados desde 2020 en adelante.

Si perdiste el carnet, puedes votar con el pasaporte. Si no tienes ninguno de esos documentos, no podrás emitir tu sufragio.

Como el voto es obligatorio, deberás justificarte. Por ello, hay que reportar la pérdida de la cédula y guardar los registros para la citación al Juzgado de Policía Local.