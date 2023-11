El youtuber venezolano, Óscar Alejandro, denunció en la red social X que sufrió discriminación xenofóbica en medio de su visita en el país.

“Acabo de sufrir un ataque de xenofobia horrible (por ser venezolano) mientras grababa un video en las calles de Santiago de Chile. ¿Hago público el video? ¿Es necesario?”, escribió quien tiene más de 1,7 millones de suscriptores en YouTube.

El video fue publicado hoy, donde se revela que todo sucedió en una de las salidas de la estación Pedro de Valdivia de la Línea 1 del Metro, esto en Providencia.

En las imágenes, se ve cómo Óscar Alejandro salía del tren subterráneo junto a dos amigos, cuando fue increpado por una peatón, que estaba acompañada de un hombre que intentó evitar lo que iba a suceder. Sin embargo, la mujer insistía en sus palabras.

“Tenían que ser venecos”, dijo la protagonista del video al ver al youtuber y sus acompañantes. Según la Real Academia Española (RAE), dicho término se emplea de forma despectiva y popular para referirse a los venezolanos.

“¿Qué pasó, señora? ¿Por qué usted me dice veneco?”, le respondió Óscar Alejandro, a lo que la mujer respondió “ustedes están como invadiendo aquí, ¿o no?”.

– “Ah, qué bueno. ¿Te vas a quedar? Te vas a quedar, me imagino”.

A continuación, el video salta hasta otro episodio protagonizado por la misma mujer en otro sector de Providencia. El youtuber hablaba con la cámara cuando volvió a encontrarse con ella.

– “Yo me siento súper ofendido, me siento apenado. Pero bueno. Esas son las cosas que me pasan por ser…”

– “Y no te alcanza para más… ¿No te alcanza para pagar aquí? ¿Te alcanza para pagar un hotel acá?”

– “¿Pero qué pasa, señora”

– “¿Qué te vení’ a pasear a Providencia? (sic)”.