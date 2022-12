Una mujer que utilizó una aplicación de transporte denunció haber sido víctima de robo e intento de violación por parte del conductor del vehículo mientras se dirigía al Aeropuerto de Santiago.

La historia fue relatada por Nohelia Quiñones, ciudadana de nacionalidad peruana, quien acusó que el chofer que solicitó a través de la aplicación InDrive la atacó y golpeó violentamente en el rostro y el cuerpo luego de haber intentado abusar de ella.

“El taxista se desvió, no me llevó al aeropuerto. Intentó abusar de mí, yo me defendí y me golpeó. Me desfiguró la cara, prácticamente, a puros golpes”, contó la mujer a Página 7.

Luego de lo anterior, la mujer indicó que el hombre robó sus pertenencias y su maleta para luego dejarla abandonada en un basural.

Cuando la afectada fue golpeada y abandonada, una vecina del sector la encontró malherida y la ayudó.

“Yo peleé con este tipo, para que no lograra su cometido de violación y por eso me destrozó totalmente, dejándome en un basural. Ahora no puedo salir sola a la calle“, aseguró.

Respuesta de la aplicación

Tras esto, Nohelia denunció la situación que pasó en la aplicación InDrive, la que condenó y procedió a bloquear de por vida de la app al conductor.

En tanto, desde la aplicación, le explicaron a la víctima que no le podían dar mayores detalles del conductor acusado, categorizaron el hecho como un “intento de asalto” y le dieron apoyo psicológico a la víctima.

De forma paralela, Quiñones dijo que solicitó ayuda jurídica; sin embargo, por las características del caso, tenía un valor monetario muy elevado. “Me están pidiendo un millón. Siempre la víctima tiene que pagar todo. Es totalmente injusto“, comentó la afectada.