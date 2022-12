Estudiantes que fueron expulsadas de la Escuela de Gendarmería presentaron un recurso de protección, al considerar que el motivo de su expulsión - la difusión de un video donde bailan con los pantalones abajo- vulneraba sus derechos y no se ajustaba al reglamento de la institución.

Dos ex alumnas de las Escuela de Gendarmería presentaron un recurso de protección en contra de la Dirección de dicha institución, luego de ser expulsadas por difundir en Instagram imágenes donde aparecen en colaless.

El caso se remonta al 18 de noviembre pasado, cuando las ahora ex alumnas de la Escuela de Gendarmería, Paloma Salvo y Nayaret Alarcón, fueron expulsadas de la institución, por subir un video a Instagram donde están bailando reggaetón y en un momento se bajan los pantalones, mostrando el trasero.

En el video en cuestión, aparecían las jóvenes bailando y se bajaban los pantalones, quedando ambas en ropa interior. El registro fue compartido en la cuenta en Instagram de Alarcón y sólo con la opción “mejores amigos”.

El video estuvo en línea por cerca de 15 minutos según las jóvenes, pero fue suficiente para que la Dirección de la Escuela de Gendarmería determinara la expulsión de ambas de la escuela, al considerar que fue “una infracción muy grave a la disciplina, la moral, la imagen institucional y una contravención grave de los principios y valores de la formación del Plantel (…) a raíz, de comprometer con la videograbación en el tenor y el Lugar, la imagen Institucional, la cual fue difundida por un medio masivo y cuestionada en razón del contenido expuesto por las Gendarmes Alumnas”.

“Aparecen bailando de forma frontal con ropa deportiva de la Escuela, en donde giran y bajan sus pantalones descubriendo su ropa interior, escena que es grabada en los baños do las dependencias femeninas de la Escuela de Formación Penitenciaría”, argumentan sobre el video.

Frente a esta situación, las ex estudiantes -que egresarían ahora en diciembre- presentaron un recurso ante la Corte de Apelaciones, para que se revocara la medida, argumentando su defensa que la imagen de Gendarmería no se vio afectada y que no usaron ropa institucional en el video.

“Mis representadas son 2 jóvenes de 20 y 21 años, que utilizan frecuentemente las redes sociales, como la mayoría de jóvenes de nuestro país, así las cosas, resulta absolutamente arbitrario que la recurrida cual POLICÍA DE LA MORAL, tal como funciona en el país de Irán, quiera pasar por encima de los derechos fundamentales de las mismas, como la intimidad, vida privada u otras , con un reglamento interno de la Escuela que sin duda, debe ceñirse a los preceptos CONSTITUCIONALES garantizados en nuestra Constitución”, señala la defensa de las jóvenes

De esta forma, piden el reintegro de las jóvenes a la Escuela Gendarmería, argumentando que no utilizaron ropa institucional y aunque el video se habría grabado dentro de las instalaciones, no afectó la imagen de la institución.