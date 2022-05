Una comerciante denuncia extorsión en la comuna de Quinta Normal tras recibir mensajes donde narcotraficantes la obligaron a pagar un monto de dinero para la protección de su local.

La mujer asegura que la contactaron por WhatsApp para extorsionarla y exigirle 7 millones de pesos a cambio de protección. “Me dijeron que tenía que cooperar, que me conocían y me seguían los pasos (…) Yo no manejo un dineral”, dijo a Mega.

Tras esto, agregó que “se supone que teníamos que juntarnos. Pero como no obtuvieron lo que querían, entonces vinieron y le prendieron fuego al local“.

La mujer indicó que presentó denuncia a la Policía de Investigaciones (PDI). Si bien no podemos dar por acreditado el origen de la amenaza, el intento de quema del local fue real.

Comerciante denuncia extorsión: la siguen llamando

“Acá hay niños, gente. La alcaldesa me llamó, sabe lo que pasa (…) Ya entregamos todas las imágenes de las cámaras a la PDI, los vecinos aquí son unidos y me han ayudado mucho”, reiteró la afectada.

Después del incidente, la mujer de nacionalidad peruana afirmó que aún sigue recibiendo llamados y mensajes de desconocidos.

Por ahora, personal de la PDI indaga el hecho para dar con los responsables de la extorsión en contra de la mujer en la región Metropolitana.