"Realmente me dejaron con una rabia enorme", manifestó la alcaldesa de la comuna de Providencia, Evelyn Matthei, luego de que decenas de secundarias protestaran a los alrededores del Liceo Lastarria acusando que un grupo de estudiantes creó un grupo donde compartían imágenes íntimas de las escolares.

La tarde de este jueves un grupo de estudiantes secundarias protestaron a las afueras del Liceo Lastarria en Providencia, para denunciar la existencia de un grupo en redes sociales donde se compartirían imágenes íntimas de escolares sin su consentimiento.

Tras esto, la alcaldesa de la comuna Evelyn Matthei, anunció que el municipio tomará acciones judiciales ante el hecho, y además lo condenó enérgicamente.

En conversación con Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, la jefa comunal se refirió a la protesta que dejó a la luz el grupo de jóvenes que habrían expresado deseos de imitar a “La Manada”.

“Estoy indignada, me tocó leer varios de los pantallazos que hacían los alumnos y son asquerosos, realmente me dejaron con una rabia enorme. Hoy teníamos que actuar rápido”, dio a conocer Matthei.

Además, agregó que “es grave que alguien haga una denuncia y finalmente se recurra a otras formas, como por ejemplo: la justicia con las propias manos, las funas o linchamientos”.

En la instancia la alcaldesa de Providencia aseguró que ya presentó la demanda prometida tras la movilización de las estudiantes, “tengo molestia porque muchas veces estas cosas… nadie las denuncia (…) Ahora la PDI está acá, interrogando para requerir a las personas involucradas que tienen que declarar”, explicó.

En tanto, Matthei indicó que las personas deben tener en cuenta que las denuncias por casos de acoso o abuso serán canalizadas y llevadas a la justicia.

“Los victimarios son 7, todos están suspendidos del colegio, no pueden volver porque ponen en riesgo a todos los alumnos”, señaló Matthei.

En la misma línea, la jefa comunal indicó que están trabajando en un proyecto municipal en donde la educación priorice la enseñanza de la empatía, el juego y la felicidad. “Les pueden poner todas las horas de matemáticas, pero no va a aprender la otra parte (…) Tenemos un porcentaje de niños que salen de 4° Medio no entiende lo que leen y no pueden escribir para expresarse”, concluyó.

Revisa aquí la entrevista realizada por Julio César Rodríguez