Una mujer denunció que una denominada “bala loca” entró a su domicilio mientras ella y su hija se encontraban en la vivienda, todo eso durante el velorio de un joven de 16 años que fue asesinado durante una balacera en una feria navideña de Maipú.

El hecho ocurrió tras dos noche intensas de conmemoración hacia el joven, donde vecinos del sector pasaje La Candelaria con Avenida Las Naciones denunciaron disparos y el lanzamiento de fuegos artificiales.

La afectada indicó a 24 Horas, que “estaba sentada en mi casa y me entró una bala loca. Me perforó el techo, doy gracias a Dios que en ningún momento me crucé yo, o se haya cruzado mi hija porque hubiese sido fatal”.

En la misma línea aseguró que “ha sido horrible, siguen los bombazos, siguen los estruendos. Se sintieron dos estruendos muy fuertes, los fuegos artificiales, los balazos se sienten todavía, no dan tregua los criminales acá”.