Nathalie Joignant, la candidata ecologista que sacó el tercer lugar en las elecciones de gobernador de la región Metropolitana, descartó a apoyar a Karina Oliva o Claudio Orrego en la segunda vuelta.

Joignant fue la gran sorpresa de la elección con un 15,19% de los votos, logrando el tercer puesto por sobre la carta del oficialismo, Catalina Parot (Evópoli) que tuvo un 14,92%.

Por ello, existía expectación sobre un eventual apoyo a uno de los dos candidatos que el próximo 13 de junio enfrentarán la segunda vuelta en la elección de gobernadores.

Queridxs amigxs: Adjunto declaración pública sobre decisión de no apoyar a ninguno de lxs candidatxs a Gobernador(a) y las razones. Me atacarán algunxs, pero eso no borra años de lucha ni lo que queremos quienes hemos estado en las calles por el bien común Gracias a cada unx ✊💦 pic.twitter.com/vlXoXk5Rlr

— Nathalie Joignant (@Natajoignant) June 4, 2021