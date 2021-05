Una insólita situación se registra en el Liceo Darío Salas en la comuna de Santiago con respecto a las votaciones por gobernador, alcalde, concejales y convencionales constituyentes este 15 y 16 de mayo.

Se trata de la falta de cortinas en las cámaras secretas lo cual deja al descubierto a los votantes de al menos 20 mesas.

Si bien las medidas sanitarias por la pandemia provocada por COVID-19 detalla que las cámaras secretas no pueden tener cortinas traseras para evitar posibles contagios por contacto, lo que no significa que no deban tener en ninguno de sus vértices.

Algunos de los votantes del local opinan que “no soy muy secretas, me parece raro (…) al menos hoy hay poca gente así que nadie se va a enterar por quien votó”.

Según el jefe del local de votación aseguró que “las cortinas estaban. Estamos siguiendo las instrucciones y las estamos poniendo“, además esclareció que se habría tratado de una malinterpretación del instructivo.

En tanto, y debido a la situación, se instruyó resguardar las cámaras.