El pasado jueves se cumplió un año desde que Fabiola Campillai fue impactada por una lacrimógena cuando salía de su casa en San Bernardo con dirección a su trabajo. El elemento disparado por un carabinero la dejó completamente ciega, sin gusto ni olfato, debiendo someterse a una serie de cirugías reconstructivas.

Desde entonces su vida y la de su familia cambió por completo, debió acostumbrarse a vivir sin tres de sus sentidos. “Lo he pasado mal, he sentido todos los dolores e incluso ahora que fue una operación ambulatoria, también lo pasé mal. Era mucho el dolor, se me inflamó el ojo, estuve casi una semana en el hospital”, relató la madre de tres hijos en 24 Horas.

Se refiere a la última intervención a la que debió someterse y reconoce que ya que quiere ninguna más. “Quiero que mis ojos queden cerrados. No quiero aparentar algo que ya no está ahí, no quiero ya más intervenciones y dejar mis ojitos cerraditos como están”.

Proceso judicial lento

Por el caso de Fabiola hay dos oficiales sindicados como eventuales responsables. El primero es Patricio Maturana, quien habría disparado la lacrimógena que impactó en el rostro de la trabajadora.

El capitán de Carabineros fue formalizado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, y está con arresto domiciliario total, luego que se le revocara la prisión preventiva.

El segundo, en tanto, es el oficial Jaime Fernández, quien no ha sido formalizado, pero era el que dio las instrucciones esa jornada, según la investigación de Fiscalía.

A juicio de Fabiola, el proceso judicial “ha ido lento. Todavía encontramos que va lento, todavía no tenemos una fecha para el juicio. El señor Maturana todavía sigue viviendo en su casa como si nada, porque aparte de tener un arresto domiciliario, él sigue haciendo su vida normal”.

Salida de Rozas

Tal a como lo ha denunciado anteriormente, insistió que Rozas “nunca se comunicó con nosotros”.

También cuestionó que tardara tanto su renuncia. “Él tenía que haber salido antes. Solamente ahora que hirieron a dos niños a él lo sacaron siendo que hay mucha gente que ya no está”.