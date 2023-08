La joven Anaís Escobar, hoy de 13 años, fue la primera guagua que nació en Curicó tras el terremoto de febrero de 2010 y lo hizo en el hopistal de campaña donado por Argentina tras el 27/F, lo que le significó ser amadrinada por la entonces presidenta trasandina, Cristina Fernández de Kirchner.

Pero durante más de una década, el contacto entre ambas ha sido casi nulo, pero ahora Anaís quiere darle una vuelta a la situación y conocer de cerca y más profundamente a su madrina. Así lo aseguró su madre, palabras que fueron recogidas por el medio curicano VLN Radio.

Según relató Sara Maldonado, madre de la adolescente del sector Santa Fe, “cuando la Anaís, nació, justo venía llegando la señora, Cristina Fernández. (…) Después hizo otra visita y nos mandó a decir con el embajador si es que se la podíamos dar de ahijada. Y nosotros le respondimos que sí”.

“Ella tenía como seis meses y la vimos en la Embajada de Argentina en Chile, en Santiago. De ahí, cuando cumplió un año le mandó un regalo que fue una bicicleta”. Precisamente ese fue el último “acercamiento” que alcanzó a tener Anaís con su madrina. “Desde ahí, no se ha sabido nada de ella”, dijo su madre.

Sobre las consultas de su hija, Sara, asegura que “la niña, a la edad que tiene, quiere conocerla y nos ha preguntado cómo podemos hacerlo. Hemos tratado de consultar en prensa o con personas que puedan tener contacto, pero no hemos tenido respuesta. Ella la ve en televisión, sabe quién es, sabe qué ha pasado a lo largo de su vida”.

Pero no es todo lo que ha hecho Anaís. Según su mamá, la joven se ha encargado de buscar información sobre su nacimiento en el hospital de campaña de Argentina en Curicó. “Tenemos los diarios guardados, ella los ha visto y sabe todo lo que pasó en el momento de su parto”, comentó .

Cabe destacar que Anaís actualmente cursa Octavo Básico en el Colegio Palencia de Curicó, donde mantiene excelentes calificaciones y el deseo de convertirse en educadora parvularia, describió Sara. La madre hizo un llamado a la exautoridad trasandina, donde resaltó las intenciones de su hija.

“Le diría a Cristina Fernández, que por favor se acerque a Anaís. No quiere pedirle plata, solo quiere conocerla personalmente para saber quién es su madrina. Nosotros no necesitamos plata, gracias a dios trabajamos y con eso nos abastecemos, no nos ha faltado”, aseguró la madre de la adolescente.

“Ella se da cuenta de todo y dice, “mamá, quiero conocer a mi madrina e ir a verla”. Le decimos que dónde vamos a ir si no sabemos cómo llegar. Su papá ha tratado de contactarse con los que estaban en la embajada, pero no hemos tenido respuesta de nada”, terminó Sara Maldonado.