Una mujer dio a luz en la parte trasera del vehículo de Walter Moraga, quien trabaja en una empresa de radiotaxi en Curicó, en la región del Maule.

El taxista comentó a Expreso Bío Bío que recibió un llamado de la central para ir a buscar a alguien en el sector Bombero Garrido, quien se dirigía al hospital.

“Yo llego al domicilio de la persona y sale una mujer embarazada, con una panza bastante grande. Era una niña haitiana. Se sube al vehículo y le pregunto cuántos meses tiene y me dice nueve meses, entonces me puse más atento para ir un poco más rápido, y ya al avanzar una cuadra empezó a quejarse mucho y a gritar”, contó Walter.

A esto agregó que “Curicó no es tan grande y el hospital no está tan lejos, así que me pasé un par de rojos y con precaución obviamente. Llegamos lo más rápido posible y bajo corriendo a buscar a alguien que nos ayude, y cuando me bajo del auto ya estaba saliendo el niñito, tenía la mitad del cuerpo afuera”.

Mujer da a luz en un radiotaxi

“Gritamos y pedimos ayuda, salió gente del hospital y gracias a Dios salió todo bien. Una enfermera se subió al auto y dijo aquí lo hago, dentro del asiento trasero comenzó a ayudar a esta niña. Pidió sus implementos y comenzaron a llegar muchas personas del hospital”, dijo emocionado este taxista.

Walter enfatizó que el nacimiento fue dentro del taxi, en el asiento trasero y que la hora de nacimiento de este bebé fue a la 5:58 de la madrugada.

Así también mencionó que nunca le había pasado algo así. “He llevado mucha gente, pero nunca que haya nacido dentro del auto. Incluso las enfermeras dijeron que el niño iba a ser taxista y cosas así”, dijo con tono de risa.

“Estaba muy emocionado”

“No pude seguir trabajando, estaba muy emocionado, obviamente cayó su lagrimita. Yo no tengo hijos, pero fue algo muy maravilloso”, precisó Walter.

Al ser consultado sobre si ha tenido contacto con la madre, este taxista dijo que “no he tenido contacto, pero sé su domicilio y quedamos de acuerdo con mi pareja que vamos a llevarle algún regalito”.

“Fue algo muy bonito. Uno siente la satisfacción de hacer bien el trabajo. A parte del servicio, es una labor social”, dijo Walter, quien lleva varios años como taxista.