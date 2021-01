El Ejército cuestionó la decisión de la Fiscalía de formalizar al conductor de un vehículo militar, luego de un accidente que terminó con un militar con graves lesiones, en medio de un control durante el toque de queda en la comuna de Curicó.

Se trató de un accidente ocurrido en Camino Alto de Zapallar, que dejó cabo segundo Brayan Castillo Salgado con graves lesiones en sus piernas, las que tras una intervención quirúrgica en el Hospital de dicha ciudad, debieron ser amputadas.

El militar aún se mantiene en estado crítico, por lo cual se evalúa su traslado hasta el Hospital Militar de Santiago.

Según la versión del Ejército, el automóvil que atropelló al cabo Castillo transitaba a exceso de velocidad, lanzándolo contra la parte posterior del vehículo militar que se encontraba detenido en el lugar donde se practicaba el control y, siguiendo su trayectoria, lo chocó por detrás.

Ejercitó cuestionó a la Fiscalía

En ese sentido, cuestionó duramente la decisión de la Fiscalía de formalizar cargos en contra de ambos conductores, tanto del vehículo menor como del transporte militar, quedando con medidas cautelares.

“Resulta incomprensible para el Ejército de Chile que se hayan dispuesto medidas cautelares contra el conductor del vehículo militar, en circunstancias que su vehículo se encontraba detenido, fue chocado por detrás y el CB2 Castillo atropellado en la calzada por el vehículo particular”, reclaman.

“Se ejercerán todas las acciones legales para establecer su total inocencia en este lamentable hecho, otorgando a dicho funcionario la defensa jurídica que le corresponde en calidad de tal, al ocurrir mientras se encontraba en acto de servicio”, agregó la institución castrense.

El informe de la SIAT

Al respecto, el fiscal subrogante, Enrique Fernández, indicó que la decisión de formalizar a ambos conductores se tomó en base al informe que elaboró la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros.

“Personal de la SIAT pudo concluir que la responsabilidad de este accidente era tanto del conductor del vehículo militar como también la del vehículo particular, toda vez que el conductor del vehículo militar se detiene en la calzada a efectuar un control a personas que se encontraban en la vía pública en horas de toque de queda”, aseguró.

“El vehículo queda queda al medio de la calzada y el funcionario militar cumpliendo sus protocolos, procede a ubicarse detrás del vehículo, situación que no es advertida por la conductora del vehículo particular, la cual no estaba atenta a las condiciones del tránsito”, agregó Fernández.

“En virtud de que existen responsabilidades para ambos conductores, se procedió a pasar a ambos a control de detención, y ambos fueron formalizados por el cuasidelito de lesiones graves gravísimas y se solicitó la medida cautelar de arraigo nacional”, concluyó el persecutor.

El plazo de investigación quedó fijado en 6 meses, para realizar las diligencias necesarias que permitan esclarecer lo sucedido.