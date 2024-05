Diversas reacciones generó una entrevista que se publicó en la Revista Ya a Jacqueline Van Rysselberghe, donde ella señaló que si se postulara para el municipio de Concepción ganaría.

Candidatos al municipio penquista cuestionaron el actual liderazgo de la ex presidenta de la UDI y afirmaron que se trata de declaraciones soberbias.

“Si me postulara a alcaldesa ahora, yo ganaría”. “me declaré deprimida” (tras perder la última senatorial) y “Dentro de la UDI había como una corriente contra lo que yo representaba”, son algunas de las declaraciones que recoge la publicación ligada a diario El Mercurio en la entrevista realizada a la ex senadora y ex presidenta nacional de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe.

Los dichos no pasaron inadvertidos y fueron recogidos por algunos de los candidatos al municipio de Concepción.

En este sentido, uno de los postulantes del Partido Social Cristiano, Héctor Muñoz, cuestionó el actual liderazgo de la también ex alcaldesa penquista.

Es más, dijo que cree que se debe optar por lo nuevo.

Quien en tiempos pasados fuera cercano a Jacqueline Van Rysselberghe, el actual candidato al municipio penquista bajo el alero del Partido Republicano, James Argo, dijo que actualmente trabaja con parte del equipo que tuvo la ex senadora por el Bío Bío.

De todas maneras, recurrió a un dicho popular para referirse a la entrevista.

Aldo Mardones por dichos: “Soberbia y presumida”

El candidato del oficialismo, Aldo Mardones, calificó las declaraciones de Jacqueline Van Rysselberghe como “presumidas” y aseguró que los liderazgos ya son de otro estilo y que las elecciones se ganan en terreno.

En la entrevista la ex intendenta del Bío Bío, aseguró que fueron varios rostros de la derecha quienes le pidieron asumir el desafío de una candidatura, entre ellos el fallecido presidente, Sebastián Piñera y la actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

Sin embargo, decidió dedicarse a la medicina y ejercer como médico Psiquiátra y disfrutar del tiempo libre con su marido y viajar.