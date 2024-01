La hospedería Esteban Gumucio del Arzobispado de Concepción cerró sus puertas hace unos días, dejando en la calle a varias personas. La razón sería la falta de un documento que impidió que calificaran para la licitación. La delegada regional dice que no quisieron hacer el trámite y por tanto, no puede ser hábil. Por otro lado, la Subsecretaría de Justicia asegura que no necesitan ese documento. Que la institución se rige por la norma de la Iglesia Católica.